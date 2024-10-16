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Папа Франциск на общей аудиенции 16 октября 2024 г. в Ватикане Папа Франциск на общей аудиенции 16 октября 2024 г. в Ватикане  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА РИМСКИЙ

Папа Франциск: война – это всегда поражение

В конце общей аудиенции 16 октября Папа Франциск сердечно приветствовал на площади Святого Петра тысячи паломников, в особенности молодёжь, больных, стариков, новобрачных.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к участникам всемирного симпозиума «Радио Мария», прибывших в Ватикан из разных уголков мира, Святейший Отец призвал коммуникаторов распространять ценности братства и солидарности, созвучные повседневной жизни людей и миссии Церкви.

Папа напомнил, что завтра, 17 октября, Церковь празднует литургическую память св. Игнатия Антиохийского, «пастыря, горящего любовью к Христу»:

«Пусть его пример поможет каждому открыть для себя заново радость – быть христианином. Не будем забывать о странах, охваченных войной; не будем забывать о многострадальной Украине, Палестине, Израиле, Мьянме. Братья и сёстры, давайте не забывать, что война – всегда, всегда поражение. Будем помнить об этом, молиться о мире и стремиться к нему. Всем вам моё благословение».

16 октября 2024, 10:09

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