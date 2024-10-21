Папа Франциск: спорт должен стать гимном жизни

20 октября Папа Франциск направил приветственное послание главному редактору газеты Corriere dello Sport – Stadio по случаю столетнего юбилея этого итальянского издания.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам Святейшего Отца, за столетие своего существования газета достигла значительных успехов и стала одним из ведущих спортивных СМИ в Италии. Размышляя о значении спорта в своей родной Аргентине и делясь детскими воспоминаниями, Папа подчёркивает, что спорт объединяет людей, помогает ощутить себя частью единого сообщества, укрепляет братство и уважение к соперникам. Особую роль в этом играют взрослые, которые поддерживают и вдохновляют детей и молодёжь, особенно в бедных районах.

«Человек познаёт радость победы и понимает, каких усилий она стоила. Он также учится на поражениях, стараясь встать на ноги и извлечь уроки из ошибок, чтобы в будущем попытаться их преодолеть или просто принять свои особенности и ограниченность: все мы ценны и уникальны, но несовершенны».

Епископ Рима напоминает о важном вкладе итальянских церковных ораториев: «Многие сегодняшние спортивные чемпионы вспоминают, что начинали с приходских лагерей». Здоровая спортивная культура, по словам Папы, способствует развитию человечества, прививая ему самые прекрасные и истинные ценности. При этом «нужно отвергнуть любую логику отчуждения и насилия, поскольку слова имеют силу как воспитывать в людях добро и красоту, так и разрушать их»:

«Газетная статья, даже спортивная, может принести много пользы, но может и нанести вред, разжигая атмосферу недоверия: пожалуйста, не будьте такими!»

Святейший Отец подчёркивает важность гостеприимства и инклюзивности в спорте, независимо от расы, социального положения или религиозной принадлежности участников. В качестве примера он приводит Олимпийские и Паралимпийские игры: спорт действительно способен объединить людей и помочь им преодолеть жизненные трудности.

В конце послания Папа выражает пожелание, чтобы газета Corriere dello Sport – Stadio не только освещала победы и поражения, но и рассказывала о том, как спорт вдохновляет людей, становясь гимном жизни.