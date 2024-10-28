Папа Франциск: мигранты – учителя надежды

28 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов XVI Генерального капитула Конгрегации миссионеров св. Карла (C.S.). Встреча прошла в преддверии Святого 2025 года, посвящённого теме «Паломники надежды»: Юбилей поливает свет на задачи и перспективы служения скалабринианцев мигрантам.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам Папы Франциска, который сам родом из итальянской семьи, прибывшей в Аргентину, мигранты являются своего рода «учителями надежды»: люди, вынужденные покидать родные места в поисках лучшей жизни, хранят удивительную духовную силу, даже сталкиваясь с многочисленными преградами, замкнутостью и отказами. Это привилегированные перед Богом люди, ибо их стремление выражает общую потребность в спасении для всех людей.

В контексте служения Папа призвал Миссионеров св. Карла к созданию «пастырства надежды» для мигрантов. При должной поддержке миграция способствует духовному росту не только тех, кто вынужден переезжать, но и тех, кто их принимает. Но если мигранты не получают помощи, это часто приводит к кризисам, потере ценностей и даже веры. Папа Франциск призвал монашествующих принимать, сопровождать, поощрять и интегрировать мигрантов, чтобы помочь им сохранять силы и продолжать путь. Это особенно злободневно для таких стран, как Италия, которой необходимы рабочие силы из-за отсутствия детей и старения населения.

Святейший Отец подчеркнул, что в служении миссионеров центральной остаётся тема милосердия. Во многом миграция вызвана глобальной несправедливостью, войнами и отсутствием равных возможностей; на своём пути мигранты нередко встречают закрытые границы и непонимание. В связи с этим Папа призвал к восстановлению справедливости, ибо в каждом мигранте нужно видеть не угрозу благополучию, а уникальный и священный дар Божий, нуждающийся в защите и уважении.

Епископ Рима пожелал скалабринианцам, чтобы их Генеральный капитул стал возможностью обновления призвания и миссии, «временем смиренного и радостного благодарения перед Евхаристией, распятым Иисусом и Марией, Матерью мигрантов».

В конце встречи Папа Франциск поблагодарил гостей за преданность служению и призвал следовать по пути, вдохновлённому надеждой и любовью к ближним.