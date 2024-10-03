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«Как научил нас Иисус. Молитва паломников надежды» (Издательство Св. Павла) «Как научил нас Иисус. Молитва паломников надежды» (Издательство Св. Павла) 
ПАПА РИМСКИЙ

Папа поделился секретами своей молитвенной жизни

В предисловии к книге «Как научил нас Иисус. Молитва паломников надежды», которая выйдет 9 октября в Издательстве Св. Павла (Edizioni San Paolo), Папа Франциск делится размышлениями о молитве, многие из которых публикуются впервые.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Святейший Отец вспоминает, что основам молитвы его научила бабушка, которая также привила ему глубокое почитание св. Иосифа. В семинарии и монашеском ордене духовные наставники продолжали совершенствовать его молитвенный опыт. Особое место в воспоминаниях Папы занимает аргентинский иезуит о. Мигель Анхель Фьорито, преподаватель философии и знаток духовности. Именно он помог будущему Епископу Рима развить индивидуальный стиль молитвы, не ставя целью поиск утешения. Он учил, что молитва не всегда легка: бывает, она приносит радость, а иногда сопровождается внутренним опустошением, но всё это естественные этапы духовной жизни.

Папа Франциск подчёркивает, что с тех пор его подход к молитве остался неизменным, даже после избрания на Апостольский Престол: он молится, как и прежде, придерживаясь установленного ритма. Временами его личные молитвы звучат вслух; иногда перед Пресвятыми Дарами он переживает моменты духовной сухости. Но молитва непрестанно продолжается – и в светлые, и в сумрачные периоды. Порой ему кажется, что он должен молиться больше, однако в течение дня всегда есть место для Литургии часов: на закате Вечерня, затем Час чтений, на рассвете – Утреня и Святая Месса. Папа не оставляет и личной молитвы сердца, молитвы-размышления, когда он задаёт вопросы Господу, хоть и признается, что порой опасается услышать отчётливый ответ.

Папа Франциск особенно выделяет молитву «Отче наш», которую Господь завещал Своим ученикам:

«В ней есть всё! Когда ученики попросили Христа научить их молиться, Он не позвал катехизатора, чтобы тот обучил их некой методике молитвы, или какого-то мастера молельного искусства. Он сказал: ‘Говорите: Отче наш’ (Лк 11,2). ‘Отче наш’ – молитва универсальная, молитва детей, молитва доверия, дерзновения, а также молитва смирения. Это великая молитва».

Епископ Рима упоминает о своём особом почитании Пресвятой Богородицы, к которой всё время обращается с помощью Святого Розария. Папа видит в ней близкую, материнскую фигуру, ведущую через жизненные этапы. Он делится одной красивой легендой о Богоматери – покровительнице воришек, которая спасает их даже после смерти, пропуская через небесное окно в рай, в обход святого Петра.

«Мне это нравится: Богоматерь впускает через окно, почти контрабандой. Похожее случилось и в Кане Галилейской, когда у Господа не было свободы отказаться. Так поступает со своим Сыном Матерь, и она всемогуща в молитвенном заступничестве».

Святейший Отец объясняет, почему он постоянно просит верующих молиться о нём:

«В служении Церкви мне нужна помощь всей общины. Если Церковь не поддерживает молитвой, дела плохи. Община призвана поддерживать своего епископа, а епископ должен молиться за общину».

 Молитва открывает сердце для Бога, и через Святого Духа происходит преображение нашей жизни, подчёркивает Папа. Хотя в молитвах мы чаще обращаемся к Иисусу, Отцу или Богородице, именно Святой Дух помазывает верующих Своим благим присутствием.

«Помазание Святым Духом помогает мне лучше понимать реалии Церкви и тайну Бога», – завершает предисловие Папа Франциск.

03 октября 2024, 15:08

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