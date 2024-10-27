Св. Отец: Церковь должна идти вперёд в единстве

Утром 27 октября, на завершение Синода епископов, Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Святого Петра воскресную Мессу, призвав Церковь не замыкаться в себе, а служить миру, обращая особое внимание на тех, кто нуждается в поддержке.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Комментируя евангельскую историю об исцелении Вартимея, Святейший Отец напомнил, что этот слепой сидел на обочине и просил милостыню (см. Мк 10,46). Услышав о проходящем мимо Иисусе, он не побоялся закричать, выражая боль и желание исцелиться: не обращая внимания на упрёки окружающих, Вартимей продолжал звать Иисуса. Этот образ, по словам Папы, символизирует тех, кого общество склонно отвергать, и указывает на то, как важно верить и уповать на Божье милосердие.

Папа отметил, что образ Вартимея – это также метафора духовной слепоты, которая может коснуться и самой Церкви. «Необходимо видеть страдания и боль современного мира, не оставаясь слепыми к нуждам людей». Христиане, по словам Папы Франциска, призваны отвечать на этот крик, выходить за рамки привычного и нести утешение и поддержку нуждающимся. Преодолевая свою «слепоту», Церковь сможет видеть подлинные нужды человечества и откликаться на них.

Особое внимание Святейший Отец уделил синодальному пути, напомнив, что миссия Церкви – внимать каждому голосу, идти рядом с людьми и провозглашать радость Евангелия. Церковь должна быть общиной, вдохновлённой Святым Духом, готовой к служению, милосердию и братской поддержке. Она призвана быть светом для тех, кто «утратил веру, чувствует отчуждение или разочарование», подчеркнул Папа.

«Братья и сёстры, пусть наша Церковь будет не сидящей, а стоящей на ногах; не безмолвной, а взывающей вместе с миром; не слепой, но озарённой светом Христовым, несущей Евангелие всем; не статичной, а миссионерской, идущей с Господом по путям человечества!»

Святая Месса в Ватикане 27 октября 2024 г.

Епископ Рима напомнил верующим о древней кафедре апостола Петра – символе единства и служения, которая недавно была отреставрирована. Синодальный путь – это путь единства, наполненного милосердием и жертвенностью. Папа призвал верующих следовать за Христом, избегая земных критериев, открываясь к нуждам и радостям ближних, чтобы служить им и нести свет надежды и веры.

«Такова синодальная Церковь: община, где главенствует дар Святого Духа, делающий нас братьями во Христе и возносящий нас к Нему», – подчеркнул в конце проповеди Епископ Рима.