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Папа Франциск на Святой Мессе открытия Генеральной ассамблеи Синода епископов (Ватикан, 2 октября 2024 г.) Папа Франциск на Святой Мессе открытия Генеральной ассамблеи Синода епископов (Ватикан, 2 октября 2024 г.)  (Vatican Media)
ПАПА РИМСКИЙ

Папа: 7 октября – день молитвы и поста в намерении мира на земле

В конце проповеди на Святой Мессе открытия XVI ассамблеи Синода епископов Папа Франциск призвал католиков всех стран к усердным молитвам и посту ради установления мира на земле.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Обращаясь к верующим на площади Святого Петра, Епископ Рима сказал:

«Братья и сёстры, продолжим наш церковный путь со взглядом, обращенным на мир, ибо христианская община всегда пребывает на служении человечеству, чтобы возвещать всем радость Евангелия. Мы нуждаемся в этом, особенно в этот драматический час истории, когда ветры войны и огонь насилия опустошают целые народы и страны. Дабы призвать заступничество Пресвятой Девы Марии о даре мира, в следующее воскресенье я отправлюсь в базилику Санта-Мария-Маджоре, где помолюсь Святым Розарием и вознесу Богоматери искреннее прошение; я также прошу вас, членов Синода, по возможности присоединиться ко мне по этому случаю. На следующий день 7 октября я прошу всех провести день молитвы и поста о мире во всём мире».

02 октября 2024, 12:02

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