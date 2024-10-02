Папа: 7 октября – день молитвы и поста в намерении мира на земле

В конце проповеди на Святой Мессе открытия XVI ассамблеи Синода епископов Папа Франциск призвал католиков всех стран к усердным молитвам и посту ради установления мира на земле.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Обращаясь к верующим на площади Святого Петра, Епископ Рима сказал:

«Братья и сёстры, продолжим наш церковный путь со взглядом, обращенным на мир, ибо христианская община всегда пребывает на служении человечеству, чтобы возвещать всем радость Евангелия. Мы нуждаемся в этом, особенно в этот драматический час истории, когда ветры войны и огонь насилия опустошают целые народы и страны. Дабы призвать заступничество Пресвятой Девы Марии о даре мира, в следующее воскресенье я отправлюсь в базилику Санта-Мария-Маджоре, где помолюсь Святым Розарием и вознесу Богоматери искреннее прошение; я также прошу вас, членов Синода, по возможности присоединиться ко мне по этому случаю. На следующий день 7 октября я прошу всех провести день молитвы и поста о мире во всём мире».