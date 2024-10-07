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ПАПА РИМСКИЙ

Angelus 6 октября. Папа: дети – самый прекрасный плод любви

Предваряя чтение молитвы «Ангел Господень» в полдень 6 октября, Папа Франциск напомнил, что супруги должны быть открытыми к дару жизни, – величайшему благословению Бога, источнику радости и надежды для каждого дома и для общества в целом.

София Халходжаева  

Ссылаясь на воскресное Евангелие, Папа отметил, что Господь Иисус, отвечая на провокационный вопрос фарисеев, не позволяет втянуть Себя в полемику по спорному вопросу о том, может ли муж развестись с женой. Более того, пользуясь этой возможностью, Он привлекает внимание слушателей к более важному вопросу: о ценности любви мужчины и женщины в Божьем замысле.

Во времена Нового Завета положение женщины в браке было крайне невыгодным по сравнению с положением мужчины, пояснил Святейший Отец: муж мог изгнать, отвергнуть жену даже по пустяковой причине, и законники оправдывали это собственным толкованием Писания. Поэтому Господь возвращает своих собеседников к требованиям любви.

«Воля Творца состояла в том, чтобы мужчина и женщина были равны по достоинству и дополняли друг друга в своих различиях, чтобы они могли быть помощью друг другу, соратниками и в то же время стимулом и поощрением к росту».

Паломники на площади Святого Петра (6 октября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (6 октября 2024 г.)

Взаимный дар супругов должен быть всецелым: он закладывает начало новой жизни, которая должна длиться не «до тех пор, пока это удобно», но постоянно принимая друг друга и живя «единой плотью». Это требует верности, в том числе в трудностях, уважения, честности, искренности, открытости к обмену мнениями, а в конфликтных ситуациях – готовности прощать и примиряться, отметил Святейший Отец:

«Помните, что супругам необходимо быть открытыми для дара жизни, для дара детей – самого прекрасного плода любви, величайшего благословения Божьего, источника радости и надежды для каждого дома и всего общества».

В конце размышлений Папа подчеркнул: любовь требовательна, но она прекрасна, и чем больше супруги посвящают себя любви, тем больше открывают в ней истинное счастье.

«Пресвятая Дева Мария да поможет христианским супругам. Мы обращаемся к ней в духовном единении с паломниками, собравшимися в святилище Помпеи на традиционную молитву к Богородице Святого Розария».

Паломники на площади Святого Петра (6 октября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (6 октября 2024 г.)
07 октября 2024, 10:32

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.