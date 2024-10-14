Angelus 13 октября. Рискнуть всем ради любви к Богу

Перед чтением богородичной молитвы Angelus в полдень 13 октября Папа Франциск размышлял над отрывком из Евангелия от Марка, в котором некий богатый человек спрашивает у Иисуса, что ему делать, чтобы обрести вечную жизнь.

София Халходжаева

Епископ Рима обратил внимание на две детали поведения этого человека: сначала, как бы движимый чем-то изнутри, он приближается к Иисусу, но затем, услышав, что для наследования жизни вечной ему придется лишиться всех богатств, уходит в печали.

Святейший Отец предложил подумать над мотивами такого поведения. Итак, богатый собеседник Иисуса неудовлетворен, его терзает какая-то тревога, он ищет более полной жизни. Подобно больным и бесноватым из Евангелия (см. Мк 3,10; 5,6), он бросается к ногам Учителя; он богат, но нуждается в исцелении.

«Иисус смотрит на него с любовью (см. ст. 21), а затем предлагает ему ‘лечение’: продать все, что у него есть, раздать нищим и последовать за Ним. Однако в этот момент происходит неожиданная развязка: лицо этого человека омрачается, и он уходит! Как велико и неистово было желание встретиться с Иисусом, так же холодно и быстро происходит расставание с Ним».

Мы тоже стремимся к счастью и осмысленной жизни, продолжил Папа, но в этом стремлении нас подстерегает опасность поддаться иллюзорной идее, что ответ лежит в обладании материальными благами и мирскими ценностями. Господь хочет открыть нам глаза на истину, Он помогает нам понять: истинное благо, которого мы так страстно желаем, – это Сам Бог, Его любовь к нам и вечная жизнь, которую Он и только Он может нам дать.

Паломники на площади Святого Петра (13 октября 2024 г.)

Подлинное великое богатство заключается в том, что Господь смотрит на нас с любовью, как на того человека, и во взаимной любви, которая делает нашу жизнь даром для других, продолжил Святейший Отец. Иисус призывает рисковать ради любви, продать все и раздать бедным. Это означает очистить себя от эгоизма и ложных ценностей, стать чуткими к нуждающимся, поделиться не просто имуществом, но и благом, – тем, «что мы есть»: нашими способностями, дружбой, временем.

Богатый собеседник Иисуса не хотел рисковать и ушел с опечаленным лицом. «А мы? Спросим себя: к чему привязано наше сердце? – предложил Папа Франциск. – Как мы утоляем свой голод по жизни и счастью? Умеем ли мы делиться с бедными, с теми, кто оказался в трудной ситуации, кого нужно выслушать, кому нужна улыбка, слово, чтобы помочь обрести надежду? Или с теми, кто нуждается в том, чтобы его услышали. Будем помнить: настоящее богатство – это не блага этого мира. Настоящее богатство – это быть любимыми Богом и учиться любить, как Он».

Завершая размышление, Епископ Рима воззвал к материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы, дабы Она «помогла нам найти в Иисусе сокровище жизни».