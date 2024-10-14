Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
ПАПА РИМСКИЙ

Angelus 13 октября. Рискнуть всем ради любви к Богу

Перед чтением богородичной молитвы Angelus в полдень 13 октября Папа Франциск размышлял над отрывком из Евангелия от Марка, в котором некий богатый человек спрашивает у Иисуса, что ему делать, чтобы обрести вечную жизнь.

София Халходжаева  

Епископ Рима обратил внимание на две детали поведения этого человека: сначала, как бы движимый чем-то изнутри, он приближается к Иисусу, но затем, услышав, что для наследования жизни вечной ему придется лишиться всех богатств, уходит в печали.

Святейший Отец предложил подумать над мотивами такого поведения. Итак, богатый собеседник Иисуса неудовлетворен, его терзает какая-то тревога, он ищет более полной жизни. Подобно больным и бесноватым из Евангелия (см. Мк 3,10; 5,6), он бросается к ногам Учителя; он богат, но нуждается в исцелении.

«Иисус смотрит на него с любовью (см. ст. 21), а затем предлагает ему ‘лечение’: продать все, что у него есть, раздать нищим и последовать за Ним. Однако в этот момент происходит неожиданная развязка: лицо этого человека омрачается, и он уходит! Как велико и неистово было желание встретиться с Иисусом, так же холодно и быстро происходит расставание с Ним».

Мы тоже стремимся к счастью и осмысленной жизни, продолжил Папа, но в этом стремлении нас подстерегает опасность поддаться иллюзорной идее, что ответ лежит в обладании материальными благами и мирскими ценностями. Господь хочет открыть нам глаза на истину, Он помогает нам понять: истинное благо, которого мы так страстно желаем, – это Сам Бог, Его любовь к нам и вечная жизнь, которую Он и только Он может нам дать.

Паломники на площади Святого Петра (13 октября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (13 октября 2024 г.)

Подлинное великое богатство заключается в том, что Господь смотрит на нас с любовью, как на того человека, и во взаимной любви, которая делает нашу жизнь даром для других, продолжил Святейший Отец. Иисус призывает рисковать ради любви, продать все и раздать бедным. Это означает очистить себя от эгоизма и ложных ценностей, стать чуткими к нуждающимся, поделиться не просто имуществом, но и благом, – тем, «что мы есть»: нашими способностями, дружбой, временем.

Богатый собеседник Иисуса не хотел рисковать и ушел с опечаленным лицом. «А мы? Спросим себя: к чему привязано наше сердце? – предложил Папа Франциск. – Как мы утоляем свой голод по жизни и счастью? Умеем ли мы делиться с бедными, с теми, кто оказался в трудной ситуации, кого нужно выслушать, кому нужна улыбка, слово, чтобы помочь обрести надежду? Или с теми, кто нуждается в том, чтобы его услышали. Будем помнить: настоящее богатство – это не блага этого мира. Настоящее богатство – это быть любимыми Богом и учиться любить, как Он».

Завершая размышление, Епископ Рима воззвал к материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы, дабы Она «помогла нам найти в Иисусе сокровище жизни».

Паломники на площади Святого Петра (13 октября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (13 октября 2024 г.)
14 октября 2024, 10:17

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

Читать все >

Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.