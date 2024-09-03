Святейший Отец прибыл в Республику Индонезия

После 13 часов полёта Папа Франциск прибыл из Рима в Джакарту, начав свой 45-й международный апостольский визит – самый продолжительный за время его понтификата.

3 сентября в 11 часов 19 минут по местному времени самолёт авиакомпании ITA Airways с Епископом Рима на борту приземлился в международном аэропорту Сукарно-Хатта в столице Индонезии. Во время полёта Святейший Отец лично приветствовал каждого из 80 сопровождающих его представителей прессы.

После приземления в Джакарте Папа Франциск принял участие в торжественной церемонии встречи, а затем направился в резиденцию апостольской нунциатуры, где пообщался с группой больных, мигрантов и беженцев, которых сопровождали члены Общины Святого Эгидия и Иезуитской службы помощи беженцам.

Следующий день визита в Индонезию, 4 сентября, начнётся с официальной приветственной церемонии в президентском дворце «Истана Мердека», за которой последуют встречи с гражданскими властями и дипломатами, собратьями из Общества Иисусова, представителями поместной Церкви и молодёжью из Scholas Occurentes.

Святейший Отец пробудет в Джакарте три дня, а затем посетит Папуа-Новую Гвинею, Восточный Тимор и Сингапур. Международная апостольская поездка Папы продлится до 13 сентября.