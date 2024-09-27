Св. Отец в Нотр-Даме: миссия, радость и открытость для всех

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

26 сентября в ходе апостольского визита в Герцогство Люксембург Папа Франциск посетил кафедральный собор Нотр-Дам. Этот визит совпал с важным богородичным юбилеем: люксембургская Церковь отмечает 400 лет посвящения Марии, утешительнице страждущих и покровительнице страны.

Приветствуя католическую общину Люксембурга, Святейший Отец с особой теплотой отметил радость от пребывания в стенах этого величественного кафедрального собора. Он выразил глубокую благодарность Великому герцогу и его семье за их участие во встрече, а также сердечно поблагодарил кардинала Жана-Клода Холлериха за приветственные слова.

Главное внимание в обращении ко всем присутствующим Папа Франциск уделил трем аспектам: служению, миссии и радости. Эти понятия воплощают суть христианской жизни.

Папа подчеркнул, что утешение и служение — два важнейших аспекта любви, которую Христос поручил человечеству как миссию. Иисус показал, что только через служение возможно обрести полную радость. «Именно поэтому в молитве, открывающей Год Пресвятой Девы Марии, попросим Божью Матерь помочь нам стать миссионерами, готовыми свидетельствовать о радости Евангелия», — отметил Папа.

Люксембург гордится многовековой традицией гостеприимства, которая продолжается и поныне, олицетворяя дух Евангелия, открытости и готовности принять любого, не проводя различий. Святейший Отец призвал люксембуржцев оставаться верными этому бесценному наследию и продолжать делать свою страну домом, готовым радушно принять каждого, кто постучится в поисках помощи и приюта.

Говоря о миссии, Святейший Отец призвал к размышлению о роли Церкви в условиях секуляризованного общества. Церковь не отступает перед вызовами времени, напротив, она воспринимает их как возможность для роста и обновления. Оставаясь верной своим основополагающим ценностям, Церковь находит новые пути для евангелизации, соответствующие современным нуждам, постепенно переходя от привычного пастырского попечения к активному миссионерскому провозглашению, передавая радость Евангелия.

Радость стала третьей темой обращения Святейшего Отца; он подчеркнул, что вера приносит свет и радость, которая проникает в самое сердце, поскольку она исходит из любви Бога к людям.

Каждый год в праздник Пятидесятницы в люксембургском городе Эхтернахе жители и паломники собираются в процессии в честь святого Виллиброрда. Это шествие символизирует не только миссионерский дух, но и единство общины, которое проявляется через совместные действия — будь то труд или молитва. Танец, объединяющий участников, становится символом радости и жизни в Божьей благодати, свидетельствуя о том, «как прекрасно идти сообща и собираться всем вместе как братьям вокруг алтаря нашего Господа».

В заключение Епископ Рима поблагодарил всех за преданность и призвал жить в духе служения и открытости. Он попросил молиться о нём и пообещал, что будет помнить люксембургскую Церковь в своих молитвах.