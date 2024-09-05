Св. Отец в мечети Истикляль: призыв к единству и сближению

Утром 5 сентября, в третий день апостольского визита в столицу Индонезии Джакарту, Святейший Отец посетил мечеть Истикляль, крупнейшую в Юго-Восточной Азии и третью по величине в мире после Мекки и Медины.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

После тёплой приветственной речи верховного имама Назаруддина Умара Папа Франциск выразил радость оттого, что стал гостем в этом величественном месте поклонения и молитвы, которое он назвал «великим домом для человечества».

Мечеть Истикляль была построена по проекту христианского архитектора Фридриха Силабана; по словам Папы, это свидетельствует о том, что, как и другие места культа, эта исламская святыня является пространством диалога, взаимного уважения, гармоничного сосуществования религий и различных духовных воззрений.

В этой связи Святейший Отец упомянул подземный «туннель братства», соединяющий мечеть Истикляль и католический собор Успения Пресвятой Богородицы, отметив, что этот наглядный пример «позволяет двум великим местам поклонения быть не только ‘напротив’ друг друга, но и служить символом единения. Этот подземный переход, по сути, создает условия для встреч, диалога, реальную возможность открывать и передавать окружающим ‘мистику’ сосуществования, взаимодействия, сближения и участия в этом несколько хаотичном, но вдохновляющем движении, которое способно превратиться в подлинный опыт братства, общее пространство, в священное паломничество», ‒ отметил Папа.

Межрелигиозная встреча в Джакарте (Индонезия, 5 сентября 2024 г.)

Размышляя о значении подземного «туннеля братства», Святейший Отец пожелал озвучить два наставления, помогающих укрепить путь единства и гармонии, на который уже вступила местная община.

Первое наставление ‒ «всегда вглядываться вглубь», поскольку именно там можно найти то, что объединяет, а не разъединяет. На поверхности существуют определенные пространства для мечети и собора, посещаемые верующими различных конфессий, однако под землей, в «туннеле братства», разные люди встречаются и обретают доступ к духовному миру друг друга. «Этот образ напоминает нам о важном: видимые аспекты религий, такие как обряды и другие практики, являются традиционным наследием, которое необходимо защищать и уважать. Но то, что сокрыто, происходит в глубине, подобно «туннелю дружбы», и представляет собой общий корень для различных видов религиозного опыта, — это стремление к встрече с Божественным, жажда бесконечности, которую Всевышний вложил в наше сердце. Это поиск великой радости и жизни, которая сильнее смерти, оживляющий наш путь и побуждающий выходить за пределы собственного эго, чтобы встретиться с Богом».

Второе наставление ‒ проявлять заботу о связях. Именно в этом заключается назначение подземного туннеля ‒ он служит соединением. «То, что нас действительно сближает, ‒ это создание связей между нашими различиями, укрепление братских уз, забота и взаимное уважение. ‹…› Эти узы позволяют нам трудиться сообща, вместе стремиться к общей цели, защищать человеческое достоинство, бороться с бедностью и содействовать миру».

«Я благодарю вас за этот общий путь, которым вы идете. Индонезия ‒ великая страна, мозаика культур, этносов и религиозных традиций, богатое разнообразие которой отражается в ее экосистемах и в окружающей среде. В то время как ваша земля славится крупнейшими золотыми месторождениями, помните, что самое ценное сокровище — это стремление, чтобы различия не приводили к конфликтам, а гармонично сочетались в согласии и духе взаимного уважения. ‹…› Пусть никто не поддастся искушению фундаментализма и насилия, пусть всех вдохновит мечта о свободном, братском и мирном обществе и человечестве!»