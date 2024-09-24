Стали известны подробности беседы Папы с азиатскими иезуитами

Журнал Общества Иисусова La Civilta’ Cattolica обнародовал подробности встреч Папы Франциска с иезуитами, которые состоялись в ходе его последней апостольской поездки. Святейший Отец пообщался с собратьями по ордену в Индонезии, Восточном Тиморе и Сингапуре.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Один из собеседников отметил, что Папа часто говорит о важности межрелигиозного диалога и гармонии между религиями. Но как быть иезуитам в таких странах, как Пакистан, где они имеют дело с верующими, которые становились жертвами религиозных преследований?

«Я думаю, что путь христианина – это всегда путь мученичества, то есть свидетельства, - ответил Папа. – Свидетельство нужно давать с благоразумием и с отвагой: эти два элемента должны идти рядом, и каждый пусть найдет свою дорогу».

Святейший Отец затронул тему инкультурации, имеющей особое значение для миссии на азиатском континенте. «Иезуитам нужно уметь инкультурироваться, как это делали многие миссионеры на разных континентах, - подчеркнул Епископ Рима. - Это подразумевает, что иезуит проповедует на подходящем языке и в подходящей форме, в соответствии с местом и временем. Есть два пилястра: инкультурация Евангелия и евангелизация культуры. Это еще одна причина, почему все иезуиты такие разные, и пусть будет так. Нет единой модели. Наше призвание – позволить Господу сделать так, чтобы мы проповедовали Евангелие с помощью всех богатств, которыми Он нас наделил».

На вопрос об отношениях между Вселенской Церковью и Обществом Иисуса Папа отшутился: «Это всегда отношения войны!».