Сделаться малыми, чтобы отражать свет Божьей любви

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Ибо Младенец родился нам; Сын дан нам» (Ис 9,5): с этих слов из пророчества Исайи, которые звучали в первом литургическом чтении, Папа Франциск начал свою проповедь на Святой Мессе в столице Тимор-Лешти, в долине Таси Толу. Здесь Святейший Отец отслужил вотивную Мессу в честь Пресвятой Девы Марии Царицы.

Эти слова пророк обращал к жителям Иерусалима в момент расцвета священного города, в котором вместе с тем отмечался упадок нравственности.

Обилие роскоши ослепляет сильных мира сего и создает у них иллюзию, что Господ им не нужен, - в то время как бедные обречены на страдания и голод. В этой обстановке пророк Исайя провозглашает весть о будущем, полном надежды и радости, в котором войны и притеснения будут навеки преодолены. Свет Божьего спасения воссияет в даре сына: рождение ребенка, пояснил Папа, - это всегда светлый момент, когда даже самое ожесточенное сердце наполняется нежностью, а смирившиеся с судьбой вновь начинают мечтать и верить в лучшее будущее. Это пророчество – лишь искра, которая открывает еще больший свет: рождение Христа, в Котором Сам Бог сделался человеком, ребенком, чтобы быть рядом с нами и спасти нас.

Папа обратился к реалиям Тимор-Лешти: эта страна «прекрасна, потому что здесь множество детей», и это важный знак, поскольку забота о самых малых – это то, что открывает нас Господу:

«Делаясь малыми, мы позволяем Всемогущему вершить с нами великие дела, по любви Своей, как учит нас Мария в гимне Magnificat, а также на этом богослужении».

Пресвятая Богородица, почитаемая на этой вотивной Мессе, «поняла это настолько хорошо, что решила оставаться малой на всю жизнь», - подчеркнул Папа, призывая верующих «не бояться делаться малыми перед Богом, друг перед другом, не бояться отдавать свою жизнь, отдавать свое время, пересматривать свои программы, отказываясь от чего-то, чтобы брат или сестра могли почувствовать себя лучше и быть счастливыми».

Папа Франциск сослался на два традиционных украшения Тимор-Лешти: кайбаук и белак. Оба они сделаны из драгоценного металла. Первое символизирует рога буйвола и солнечный свет и обозначает силу, энергию тепла. Это может быть образом Бога, дарующего жизнь, и образом света Божьего Слова и силы Его благодати. Второе – белак - дополняет первое и напоминает лунное сияние. Оно символизирует мир, плодородие и материнскую нежность.

«Кайбаук и белак, сила и нежность Отца и Матери: так Господь являет Свою царственность, выраженную в любви и милосердии».

В конце проповеди Папа призвал каждого из участников богослужения научиться «отражать в мире мощный и мягкий свет Бога любви».