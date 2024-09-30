Речь Папы в Лувенском католическом университете: реакция и содержание

«Университет осуждает консерваторские позиции, выраженные Папой Франциском на тему роли женщин в обществе»: такое неожиданное заявление было распространено в Католическом университете Лувена, где Папа провел встречу со студентами в субботу 28 сентября.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Во время пресс-конференции на борту самолета, ставшей самым последним моментом апостольской поездки Папы Франциска в Люксембург и Бельгию, журналисты, в частности, передали Папе это сообщение: мол, говорить о женщине только в терминах материнства, плодовитости, заботы, - это слишком узко и даже дискриминационно, ведь все эти роли относятся и к мужчинам.



Отметив, что сам факт этого заявления, подготовленного прямо во время его речи, аморален, Папа пояснил: «Я сказал то, чего не могу сказать о мужчинах: Церковь – женщина, невеста Христова. Маскулинизировать Церковь, маскулинизировать женщин – это не по-человечески и не по-христиански».

Обращаясь к студентам Лувенского университета, Папа прежде всего отвечал на их рассуждения, которыми они поделились в начале встречи. Эти рассуждения касались в особенности тревоги за будущее: войны, коррупция, новые формы рабства, - «иногда эти злодеяния заражают даже религию», отметил Папа. Однако зло не будет иметь последнего слова. Эта христианская убежденность не отменяет нашего обязательства и даже увеличивает его: «Надежда – это наша ответственность».

Святейший Отец остановился на разнице между понятиями «возделывать природу» и «манипулировать природой», предостерегая от последствий евгеники, создания кибернетических организмов и искусственного интеллекта. Упомянув об экологии, Папа затронул тему «человеческой экологии», и именно в связи с ней говорил о роли женщин.

«То, что характеризует женщину, то, что является женским, не устанавливается консенсусом или идеологиями. Достоинство обеспечивается изначальным законом, записанным не на бумаге, а в плоти. Достоинство – это бесценное благо, изначальное качество, и никакой человеческий закон не может его дать или отнять».

Далее Папа добавил:

«Женщина – это плодовитое принятие, забота, жизненная самоотдача. Вот почему женщина важнее мужчины, - но ужасно, когда женщина хочет быть как мужчина».

В заключительной части своей речи Папа рассуждал о смысле и цели учебы. «Университетский диплом свидетельствует о навыках для общего блага, - отметил Папа. – Учеба имеет смысл, когда она ищет истину».

«Если мы откажется от совместного поиска истины, учеба станет орудием власти и контроля над другими», - подчеркнул Святейший Отец.