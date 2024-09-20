Письмо Папы Коллегии кардиналов

Несмотря на трудности и «искушения инертности и закоснелости» перед лицом перемен, за последние годы были достигнуты значительные результаты на пути реформы Римской Курии: Папа Франциск отмечает это в письме, адресованном Коллегии кардиналов.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Выражая благодарность своим сотрудникам-кардиналам, Святейший Отец предлагает уделить внимание одной из тем, которая, по его словам, чаще других затрагивалась Генеральными конгрегациями перед конклавом: теме экономической реформы Святейшего Престола. Сделанное в этом направлении за последние десять лет позволило осознать, что «экономические ресурсы на служении миссии ограничены, и ими следует управлять со строгостью и серьезностью, чтобы усилия тех, кто внёс вклад в имущество Святейшего Престола, не были потрачены зря».

В связи с этим Папа призывает прилагать дальнейшие усилия для достижения «нулевого дефицита». Для этого необходимо, чтобы «каждое учреждение сделало все возможное, чтобы черпать ресурсы для своей миссии извне, становясь примером прозрачного и ответственного управления на служении Церкви». Кроме того, следует подать конкретный пример в том, что касается сокращения расходов, добавляет Папа.

«Учреждения Святейшего Престола могут многому научиться от семейной солидарности. Так же, как в семьях более состоятельные члены приходят на помощь наиболее нуждающимся, учреждения с активным остатком должны помогать покрывать общий дефицит».

В завершение письма Святейший Отец просит кардиналов «принять это послание с мужеством, в духе служения и поддержать с убежденностью, честностью и щедростью осуществляемые реформы».