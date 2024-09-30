Папа: «Зло нужно обнажать и осуждать»

В воскресенье 29 сентября Папа Франциск отслужил Святую Мессу на стадионе им. Короля Бодуэна в Брюсселе, где под открытым небом собрались около 40 тысяч верующих, включая короля Бельгии Филиппа, королеву Матильду и короля Альберта II с супругой.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Во время Мессы Святейший Отец причислил к лику блаженных досточтимую Слугу Божью сестру Анну Иисуса, скончавшуюся в Брюсселе в XVII веке; она была монахиней-кармелиткой, последовательницей святой Терезы Авильской. Папа Франциск назвал сестру Анну Иисуса примером «женской святости», особо отметив её значительный вклад в возрождение веры в трудный период для Церкви.

В ходе проповеди Папа рассказал о частной встрече с 17 пострадавшими от злоупотреблений со стороны бельгийского духовенства. «Прошу всех: не замалчивайте! Прошу епископов: не скрывайте! Виновные в злоупотреблениях должны быть осуждены», — призвал он.

С глубоким состраданием Папа говорил о боли и беспомощности жертв, чьи раны касаются не только их самих, но и их семей и общин. Он отметил, что в Церкви нет места для злоупотреблений, однако это не означает, что сами люди, совершающие эти действия, не могут искать прощения и исправления; Церковь открыта для всех. «Нужно осуждать виновных в злоупотреблениях и помогать им исцелиться от этого болезненного расстройства. Зло нельзя скрывать: его нужно обнажать, выносить на поверхность, как это отважно сделали некоторые жертвы. Пусть виновные будут осуждены; будь то мирянин, священник или епископ — он должен предстать перед правосудием».

Святейший Отец говорил также об эгоизме, назвав устремлённость к личной выгоде и материальным благам препятствием для любви. Это стремление создает преграды, связывает человека с суетными вещами этого мира и отдаляет его от Бога и окружающих. Оно ставит под угрозу общество, основанное исключительно на принципах выгоды и рыночных отношениях, где «не остается места для тех, кто испытывает трудности, где отсутствует милосердие к тем, кто ошибается, и сострадание к тем, кто испытывает трудности и не в силах справиться с ними».

Папа обратился ко всем с призывом не довольствоваться поверхностной благотворительностью, а услышать громкий «вопль угнетённых», делая милосердие приоритетом в каждом решении. «Без любви всё рушится, исчезает, распадается, оставляя нас пленниками ускользающей, пустой и бессмысленной жизни в несостоятельном мире, который за внешними фасадами теряет всякую подлинность», — напомнил он.

В завершение Папа поблагодарил бельгийцев за гостеприимство, приветствовал верующих из Нидерландов, Германии и Франции и объявил о начале беатификационного процесса бельгийского короля Бодуэна, что вызвало громкие аплодисменты присутствующих.

«Через заступничество Марии давайте попросим Бога о даре мира для многострадальной Украины, Палестины, Израиля, Судана, Мьянмы и всех других стран, израненных войной», ‒ призвал в конце проповеди Папа Франциск.