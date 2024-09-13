Папа завершил 45-й международный апостольский визит

Утром 13 сентября завершился самый продолжительный апостольский визит Папы Франциска, во время которого он посетил Индонезию, Папуа – Новую Гвинею, Тимор-Лешти и Сингапур.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 13/09/2024 Папа: религии ведут к единому Богу, все мы дети Божьи Утром 13 сентября в Католическом колледже Сингапура состоялась межрелигиозная встреча, в ходе которой Папа Франциск призвал молодых людей стремиться к единству, стать ...

Последним этапом 12-дневной поездки Святейшего Отца стала межрелигиозная встреча с молодёжью в Католическом колледже Сингапура, по окончании которой Епископ Рима отправился в столичный аэропорт на прощальную церемонию с участием гражданских и церковных властей азиатской страны.

В 12 часов 25 минут по местному времени самолёт авиакомпании Singapore Airlines со Святейшим Отцом на борту покинул международный аэропорт и направился в Рим. Прибытие в итальянскую столицу запланировано на 18 часов 25 минут.