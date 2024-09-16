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ПАПА РИМСКИЙ

Папа: все меняется, когда мы по-настоящему познаём Господа

В полдень 15 сентября, размышляя над воскресным Евангелием по случаю молитвы Angelus, Папа Франциск напомнил паломникам, что знать Господа важно, но так же важно следовать за Ним и преображаться под влиянием Его Евангелия, чтобы по-настоящему обратиться.

София Халходжаева  

Святейший Отец прокомментировал Евангелие литургии 24-го рядового воскресенья, в котором повествуется о диалоге Иисуса с учениками. Сначала Господь спрашивает, за кого почитают Его люди, а затем задаёт прямой вопрос: «А вы за кого почитаете Меня?». Папа напомнил об ответе Петра, произнесённом от имени всех апостолов: «Ты Христос». Апостол ответил прекрасно, но несколько мгновений спустя, когда Иисус говорит о грядущих страданиях и смерти, Петр начинает возражать и прекословить. Тогда Господь резко упрекает его, говоря: «Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». По словам Святейшего Отца, Петр ответил правильно, но его образ мыслей все еще был «человеческим», поскольку апостол хотел видеть перед собой сильного и победоносного Мессию, который не может страдать и уступать смерти.

Каждый может оказаться в подобном положении, отметил Папа, поскольку мы тоже можем понимать кое-что о Господе и правильно отвечать, но, если наш образ мышления остается мирским, мы нуждаемся в неотложном обращении, дабы открыться путям Христовым и Его призыву следовать за Ним. Мы можем знать учительство Церкви, правильно произносить молитвы и быть знакомы с катехизисом, пояснил Святейший Отец; но этого недостаточно для познания Господа: нужно следовать за Ним, принять сердцем и умом Его Евангелие, преобразиться в нового человека.

Паломники на площади Святого Петра (15 сентября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (15 сентября 2024 г.)

Епископ Рима подчеркнул значение личных отношений и встречи с Господом. Именно эта встреча коренным образом изменяет жизнь: привычки, образ жизни, мышление, отношения с братьями и сестрами, готовность принимать и прощать, жизненные решения. «Все меняется, если мы по-настоящему познали Иисуса! Все меняется», – подчеркнул Папа.

В конце обращения к паломникам Святейший Отец напомнил о свидетельстве лютеранского богослова и пастора Дитриха Бонхёффера, жертвы нацизма. В своих «Письмах из тюрьмы» он признавался: ему не дает покоя мысль о том, чем на самом деле является сегодняшнее христианство, а также кто такой Христос. К сожалению, констатировал Святейший Отец, многие не задумываются над этим вопросами, живя вдали от Бога. Но это крайне важно – спросить себя, кем является Иисус лично для нас и какое место Он занимает в нашей жизни. «Да поможет нам ответить на этот вопрос Пресвятая Матерь, хорошо знавшая Иисуса», – заключил Папа Франциск.

Паломники на площади Святого Петра (15 сентября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (15 сентября 2024 г.)
16 сентября 2024, 10:24

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.