Папа в Бельгии: человечество призвано к миру, а не распаду

Ольга Сакун - Град Ватикан

Вечером 26 сентября, сразу после встречи с католической общиной Люксембурга, Папа Франциск вылетел в Брюссель, где до воскресенья продолжится его 46-я апостольская поездка.

Первым мероприятием в пятницу стала встреча с правительством и общественностью Бельгии. Она проходила в Лакене, дворце-резиденции королевской семьи.

«При мысли о вашей стране, - сказал Папа, обращаясь к монархам и к тремстам представителям гражданского общества, - представляется что-то одновременно небольшое и великое, страна западная и в то же время центральная, подобно сердцу, бьющемуся в гигантском организме».

Несмотря на то, что ее территория не очень велика, именно Бельгию выбрали народы, усталые после Второй мировой войны и начавшие путь примирения, в качестве места для основных европейских институтов. Бельгия стала своеобразным мостом, «незаменимым для строительства мира и отвержения войны».

«Это государство напоминает всем остальным, что, когда на основании самых разнообразных и неубедительных оправданий кто-то перестает уважать границы и соглашения и позволяет оружию устанавливать законы, обходя действующее законодательство, тогда открывается сосуд Пандоры и начинают дуть ветра насилия, сотрясая дом и угрожая его уничтожению. В настоящий исторический момент, я думаю, Бельгия играет важнейшую роль. Мы приближаемся практически к мировой войне».

Папа напомнил, что мир и согласие не достигаются один раз и навсегда: это «задание и миссия», которую надо развивать, заботясь о ней с упорством и терпением.

Папа отметил, что сегодня мы переживаем «два стихийного бедствия»: это демографическая зима и война. В этом контексте Католическая Церковь стремится свидетельствовать свою веру и надежду, «с уверенностью, что человек, возлюбленный Богом, имеет вечное призвание к миру и к добру, и оно не предназначено для распада и небытия».

Церковь – продолжил Св. Отец – одновременно «святая и грешная» из-за слабости своих членов, и в ней, к сожалению, иногда возникают «болезненные антисвидетельства». Папа имел в виду феномен злоупотреблений в отношении малолетних, за которые Церковь испытывает стыд и раскаяние. Некоторые возражают: наибольшее число злоупотреблений происходит не в Церкви, а в семьях, в учебных заведениях и спортивных секциях. Но для Церкви одного было бы достаточно, чтобы испытывать стыд и просить прощения, подчеркнул Папа Франциск и упомянул и еще один печальный феномен, касающийся детей: речь идет о насильных усыновлениях детей, отобранных у матерей-одиночек. Это происходило в Бельгии в 50-е и 70-е года прошлого века. Цель таких усыновлений – избавить ребенка незамужней матери от социальной стигматизации.

Обращение Папы к бельгийским властям и политикам выходило за рамки одной страны: он сказал, что молится о руководителях наций, «дабы они устрашились суда совести, суда истории и Бога и обратились взором и сердцем, поставив на первое место общее благо».