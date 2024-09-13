Папа: религии ведут к единому Богу, все мы дети Божьи

Утром 13 сентября в Католическом колледже Сингапура состоялась межрелигиозная встреча, в ходе которой Папа Франциск призвал молодых людей стремиться к единству, стать ответственными гражданами и передавать полученные знания следующим поколениям.

София Халходжаева

Мероприятие прошло в атмосфере живого, непринужденного диалога; на встречу с Епископом Рима собралось около 600 человек из более чем 50 школ и межконфессиональных и религиозных организаций. Это был последний пункт в программе поездки Папы Франциска перед его отъездом из Азии в Рим после 45-го зарубежного апостольского путешествия по четырем странам, в ходе которого он также посетил Индонезию, Папуа – Новую Гвинею и Тимор-Лешти.

Во время мероприятия молодые люди подписали «Обязательство будущего поколения работать во имя единства и надежды». После речи Папы, за которой последовала минута молитвы в тишине, молодые люди произнесли следующие слова:

«Мы, будущее поколение, обязуемся быть маяком единства и надежды, содействуя сотрудничеству и дружбе, которые способствуют гармоничному сосуществованию людей разных убеждений».

На встрече прозвучали свидетельства молодых людей, представлявших индуистов, сикхов и католиков. Отвечая на их вопросы, Святейший Отец отметил, что у каждой религии свой путь веры, но при этом важно идти вместе к общему благу. При этом молодёжь должна покинуть зону комфорта, смело двигаться вперед и предлагать конструктивную критику.

«Если вы будете отстаивать свое право на диалог, как это свойственно молодежи, – сказал Папа, – то вы сможете делать это как граждане и как полноправные члены общества». На протяжении всей истории «диктатура первым делом лишает общество возможности вести диалог с властью». Поэтому важно бороться с этим и не бояться вступать в диалог.

Продолжая отвечать на вопросы, Папа отметил, что молодым людям, как и всем остальным, свойственно ошибаться: «Это нормально – совершать ошибки», но важнее всего уметь признавать их и начинать все сначала.

Ребята задавали вопросы о современных технологиях, общении в Интернете, социальных сетях: Святейший Отец назвал эти инструменты полезными, но предостерег от попадания в их рабство.

Далее Папа Франциск пригласил собравшихся присоединиться к нему в совместной молитве друг за друга. «Да благословит Господь всех нас, и когда пройдет время и вы состаритесь, станете бабушками и дедушками, передайте это своим внукам. Бог есть Бог для всех, а если Бог – для всех, – сказал Папа, – значит, мы все сыновья и дочери Бога. Все религии – пути, ведущие к Богу. Они, если можно так выразиться, похожи друг на друга, как разные языки, разные диалекты, чтобы достичь Бога. Но Бог есть Бог для всех».

Святейший Отец поблагодарил молодых людей за участие в межрелигиозном диалоге, за уважение друг к другу и заверил их в своих молитвах.