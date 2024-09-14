Папа призвал театинцев к обновлению, единству и служению

Утром 14 сентября Папа Франциск встретился в базилике Св. Петра с делегатами Ордена регулярных клириков (театинцев). Поводом к встрече стал пятисотлетний юбилей торжественных обетов основателя ордена св. Каетана Тиенского и его первых соратников.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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В своей речи Епископ Рима напомнил, что 14 сентября 1524 года именно в этой базилике было положено начало монашескому институту театинцев, рождённому для «общинной жизни и служения Богу ради братьев». Папа призвал гостей укреплять это особое призвание на путях обновления, единства и служения, подробно остановившись на каждом из этих аспектов.

Первые театинцы принесли торжественные обеты не в идеальном, завершённом здании, каким оно представляется сегодня, а практически на большой «стройплощадке»: так выглядела Ватиканская базилика в 1524 году. На месте старого константиновского здания уже началось строиться новое, однако работа продвигалась медленно, средств не хватало, и даже архитектурные планы были не до конца определены. И всё же работа была начата, потому что прежняя постройка стала мала для выросшей христианской общины. Этот образ, по словам Папы, побуждает к размышлению о верности миссии, о дерзновенном пути обновления, основанном на старом: нужно уметь разрушить ненужное, чтобы построить новое (см. Лк 5,36-39) в послушании Святому Духу и с упованием на Божий промысл.

Вторым аспектом миссии Ордена театинцев является единство. Как известно, над возведением собора Св. Петра трудились многие выдающиеся художники и мастера, а также множество простых рабочих. Все они были едины в стремлении возвести новый храм. Епископ Рима подчеркнул важность этого образа: «Гостеприимный дом строится не в одиночку, а совместными усилиями, в общине, где ценится вклад каждого (см. 1Кор 12,7-11».

Частная аудиенция в Ватикане 14 сентября 2024 г.

Святейший Отец указал на третий аспект призвания регулярных клириков – служение. На «стройплощадке» Ватиканского собора самые прекрасные проекты сошли бы на нет, если бы люди, засучив рукава, не взялись за дело. «Благие намерения останутся бесплодными, если не поставить себя на служение друг другу со смирением, конкретностью, доброй волей и самоотдачей. Св. Каетан показал это на примере многих дел милосердия, которые он продвигал, и некоторые из них живы до сих пор. Но прежде всего этому учит Господь Иисус, Который «не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою» (Мк 10,45). Знаменательно, отметил Папа, что Орден театинцев родился именно в праздник Воздвижения Святого Креста.

Епископ Рима подчеркнул: хотя Ватиканская базилика грандиозна, она лишь здание, символ, а реальность – это мы. Пятьсот лет назад основатели ордена целиком посвятили жизнь «не строительству из кирпича и мрамора, а ‘живым камням’ (см. 1 Петр 2,4-5), Церкви, Невесте Христовой, Народу Божьему и мистическому Телу Господню». Теперь это дело доверено их потомкам, подчеркнул Святейший Отец и призвал духовную семью театинцев «с радостью стремиться к обновлению, единству и служению, подражая своему основателю – св. Каетану Тиенскому».