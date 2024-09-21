Папа призвал студентов готовиться к Синоду и Юбилею

Предстоящая синодальная ассамблея и Юбилей 2025 года были в центре внимания Папы Франциска во время встречи с членами Международного движения студентов-католиков Pax Romana. Эта организация продвигает социальную справедливость и целостное развитие человека, вдохновляясь католическим вероучением.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Обращаясь к студентам, которые пришли на аудиенцию вместе с друзьями и семьями, Святейший Отец отталкивался от размышлений Синода 2018 года, посвященного молодежи. Он высоко оценил усилия студенческой организации по «созиданию более сердечного, гармоничного и братского мира». Это проявляется в различных образовательных проектах, осуществляемых, в частности, во Франции, Таиланде и Кении: все они основаны на свидетельстве Евангелия и социальной доктрине Католической Церкви.

В преддверии двух важных церковных событий – следующей ассамблеи Синода епископов и открытия Юбилея – Папа пригласил студентов «приобщиться к синодальному процессу Церкви, который состоит из совместного пути, внимания, участия и обязательства диалога, открытого для распознавания, равно как послушания мягкому голосу Святого Духа». Напоминая о предстоящем Юбилейном годе, Папа призвал молодых людей рассматривать это событие как «особый повод для личного обновления и духовного обогащения в единении со всей Церковью». Ссылаясь на главный символ Юбилея – открытые Святые врата, через которые проходят верные, Папа Франциск напомнил: «Все мы паломники, все находимся в пути. Все вместе мы призваны к более глубокому единству с Господом Иисусом и должны быть готовы принять силу Его благодати, преображающей нашу жизнь и мир, в котором мы живем».