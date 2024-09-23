Папа призвал молодых исполнителей вдохновлять мир

23 сентября Папа Франциск обратился к участникам Рождественского конкурса, организованного Папским фондом «Gravissimum Educationis» ‒ «Культура в интересах воспитания». В связи с легкой простудой Папы текст речи был вручён гостям.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Конкурс собирает уникальные рождественские произведения со всего мира и предоставляет возможность исполнителям выступить на рождественском концерте в Ватикане.

Творческий потенциал молодежи стал центральной темой обращения Папы. Воплощение Христа испокон веков пробуждало творческий дух и способствовало созданию братских уз среди людей.

Папа призвал молодых исполнителей помнить о своей роли в этой великой традиции и отметил, что их творческое выражение крайне важно для общества. Он также упомянул трудности, с которыми сталкиваются сегодня многие молодые люди, ‒ войны, болезни, катастрофы, ‒ и выразил надежду, что их музыка сможет воодушевить тех, кто утратил веру в лучшее.

«Вы становитесь частью великого наследия, привнося свою оригинальность, свои истории, свои голоса. И это всё та же Любовь Божья, воплотившаяся в Иисусе Христе, которая обращается к вашим сердцам», ‒ отметил Папа Франциск.