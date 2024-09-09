Папа призвал молодежь говорить на языке любви

Перед тем как покинуть гостеприимную землю Папуа – Новой Гвинеи, Папа Франциск провёл встречу с молодежью: она состоялась в Порт-Морсби, на стадионе «Сир Джон Гиз».

Ольга Сакун - Град Ватикан

Общение с юношами и девушками было традиционно спонтанным: начав подготовленную речь, вскоре Папа отложил ее в сторону и перешёл к прямому диалогу с наводящими вопросами. Основной темой этой воодушевленной беседы стал всеобщий язык, который приводит к гармонии и единству: язык любви.

Начав с того, как он впечатлен обилием молодежи в стране, Папа подчеркнул, что именно молодежь представляет собой надежду на будущее. Но как следует строить это будущее? Святейший Отец сослался на библейское повествование о Вавилонской башне и выделил две модели созидания: первая приводит к путанице и рассеянию, вторая – к гармонии с Богом и братьями. После Потопа потомки Ноя рассеялись по разным островам, «каждый по языку своему, каждый по племенам своим» (Быт 10,5). Не отменяя различий, Бог дал им способ коммуникации и единства: «На всей земле был один язык и одно наречие», - гласит Священное Писание (Быт 11,1). Это означает, что Господь создал нас для добрых взаимных отношений: «Он не сотворил нас для неразберихи, но для добрых отношений».

«Перед лицом этих языковых различий, которые разделяют и рассеивают, нужен один-единственный язык, который поможет быть едиными. Я же спрошу вас: какой язык способствует дружбе, низвергает стены разделений и открывает путь, чтобы все мы вошли в братское объятие? Что это за язык?» - обратился Папа к молодежи и получил ответ: этот язык – любовь, а язык, противоположный ему, - ненависть. «Но есть то, что, наверное, еще хуже ненависти: равнодушие к другим», - добавил Папа. Затем он упомянул о необычайном языковом богатстве Папу – Новой Гвинеи: при всем этом разнообразии у ее жителей есть один общий язык – «язык сердца, язык любви», подчеркнул Папа.

Следующая тема, которую он затронул в разговоре с молодежью, - это человеческая слабость. Все мы можем ошибиться, все можем упасть. Но важно не то, что мы падаем, а то, что не остаемся на земле. Поэтому, когда мы видим, что кто-то упал, нужно помочь ему подняться. Папа трижды повторил эту мысль, задавая молодым собеседникам один и тот же вопрос: что они будут делать, когда видят, что кто-то упал? – и получив на него неизменный ответ: нужно помочь ему подняться.