Папа призвал к прекращению огня на Святой Земле

В завершение апостольского визита в Бельгию Святейший Отец выразил обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и призвал к немедленному прекращению огня.

София Халходжаева

Возглавив чтение молитвы «Ангел Господень» после Святой Мессы на брюссельском стадионе им. короля Бодуэна Папа призвал все стороны, участвующие в войне на Ближнем Востоке, «немедленно прекратить огонь в Ливане, Газе, остальной части Палестины и в Израиле», освободить заложников и создать условия для доставки и распределения гуманитарной помощи.

«Я продолжаю с болью и глубокой тревогой следить за расширением и усилением конфликта в Ливане, – сказал Папа Франциск. – Ливан – это послание, но сейчас оно говорит о страдании. Эта война имеет разрушительные последствия для населения: очень много людей умирают день за днем на Ближнем Востоке. Помолимся о жертвах, об их семьях, помолимся о мире и не будем забывать о многострадальной Украине».

Святейший Отец напомнил, что в воскресенье 29 сентября отмечается 110-й Всемирный день мигранта и беженца, тема которого в этом году – «Бог идет со Своим народом»:

«Из этой страны, Бельгии, которая была и остается желанной целью для многих мигрантов, я вновь обращаюсь к Европе и международному сообществу с призывом увидеть в феномене миграции возможность становления братства. Призываю всех видеть в каждом мигранте, в наших братьях и сестрах, лик Иисуса, Который стал гостем и паломником среди нас».

Папа объявил о своем ближайшем намерении «начать процесс беатификации короля Бодуэна, чей пример как человека веры должен вдохновлять лидеров». «Я прошу бельгийских епископов взять на себя обязательства по продвижению этого начинания», – добавил Епископ Рима.

Призывая к миру и братству, Папа поблагодарил бельгийские власти за гостеприимство, выразил признательность организаторам визита и тепло приветствовал многочисленных верующих, приехавших из Нидерландов, Германии и Франции:

«По заступничеству Пресвятой Богородицы попросим Бога о даре мира для многострадальной Украины, Палестины, Израиля, Судана, Мьянмы и всех земель, израненных войной», – воззвал в конце обращения Святейший Отец.