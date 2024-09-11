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ПАПА РИМСКИЙ

Папа прибыл в Сингапур

Ольга Сакун - Град Ватикан 

Папа Франциск прибыл в Сингапур, начав последний этап 45-го апостольского визита.

Поездка Святейшего Отца продолжается со второго сентября. После Индонезии, Папуа – Новой Гвинеи и Тимор-Лешти Святейший Отец отправился в Сингапур, где приземлился в аэропорту Чанги 11 сентября около трех часов пополудни по местному времени. Папу встречали министр культуры, общины и молодежи и посол Сингапура при Св. Престоле. После краткой беседы с ними и выступления детей Святейший Отец переместился в иезуитский центр Святого Франциска Ксаверия, где он будет проживать в течение всего апостольского визита в страну, который продлится до 13 сентября. Встреча с собратьями по Обществу Иисусову - единственное мероприятие сегодняшней программы.

11 сентября 2024, 11:04

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