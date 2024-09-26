Папа прибыл в Люксембург

Утром 26 сентября начался 46-й апостольский визит Папы Франциска, на этот раз в сердце Европы.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В десять утра самолет со Святейшим Отцом на борту приземлился в Люксембурге, столице Великого Герцогства Люксембург, где состоялась приветственная церемония. Утром предусмотрены институциональные встречи: с Великим герцогом, премьер-министром, гражданскими властями и дипломатами. Во второй половине дня Папа посетит кафедральный собор Нотр-Дам и встретится с местной католической общиной. Уже вечером он отправится в Бельгию, где пробудет до воскресенья 29 сентября и в ходе визита в страну встретится с гражданским сообществом, церковной общиной, со студентами и академическим сообществом. Кульминацией апостольской поездки станет воскресная Святая Месса, после которой Папа вернется в Рим.