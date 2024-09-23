Папа пообщался с Финансовой полицией

21 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане около 300 служащих Итальянской финансовой полиции по случаю 250-й годовщины основания их корпуса. Папа призвал полицейских «быть близкими к людям», напомнив, что справедливость необходима, но только любовь может исцелять.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Сегодня на эту службу возложены важнейшие задачи по обеспечению экономической безопасности, охране границ и оказанию помощи беженцам и мигрантам.

Папа выразил благодарность за действия Финансовой полиции по спасению мигрантов в Средиземном море и за помощь пострадавшим от стихийных бедствий, подчеркнув, что это пример того, как государственные институты могут служить общему благу.

Святейший Отец напомнил собравшимся о святом Матфее, литургическую память которого отмечают 21 сентября. Он был мытарем, то есть сборщиком налогов; «эта профессия во времена Иисуса подвергалась двойному презрению, поскольку была подчинена императорской власти и олицетворяла коррумпированность». Однако его обращение показывает, что даже такие, как Матфей, могут изменить свой путь — перейти от алчности к справедливости, безвозмездной любви и солидарности. Этот пример апостола стал символом для тех, кто, как Финансовая полиция, борется с коррупцией и социальным неравенством.

Важнейшей задачей в этой области Папа Франциск назвал противостояние незарегистрированному труду, который подрывает человеческое достоинство. При этом он отметил, что одних законов и правил недостаточно для решения всех проблем. По его словам, только «новый гуманизм», основанный на солидарности, способен привести к истинному обновлению общества.

Завершая речь, Епископ Рима поблагодарил сотрудников за вклад в создание атмосферы доверия и стабильности в обществе, пожелав успехов и благословляя их труды.