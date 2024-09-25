Папа: остановите войну, пока не поздно!

«Остановите войну! Остановите все войны!»: этот призыв Папы Франциска вновь прозвучал в послании, адресованном участникам миротворческой встречи «Представить себе мир», которая проходила в Париже с 22 по 24 сентября.

Ольга Сакун - Град Ватикан

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В этой встрече, организованной Общиной Святого Эгидия в духе молитвенных собраний в Ассизи, - первая из них состоялась в 1986 году, - принимали участие представители христианских Церквей и общин, представители мировых религий и гражданских властей. В своем послании Папа отмечает, что с момента первой молитвы о мире в Ассизи произошло много событий: падение Берлинской стены, начало третьего тысячелетия, рост фундаментализма и многочисленные конфликты, климатические изменения, стремительное научно-техническое развитие, пандемии. Однако участники встречи в Париже продолжают традицию, и теперь они «стали паломниками в различных городах Европы и всего мира, чтобы поддерживать этот дух», дух первой межрелигиозной молитвы о мире в Ассизи.

«Мы нуждаемся в том, чтобы молиться о мире. Риск, что многочисленные конфликты не прекратятся, а будут опасно расширяться, более чем конкретен. Подхватывая ваш возглас и возглас многих людей, затронутых войной, обращаю его к политическим руководителям: “Oстановите войну! Остановите войны!” Мы уже разрушаем мир! Остановимся же, пока не поздно!»

Нередко религии используются для того, чтобы подпитывать конфликты и войны, констатирует Папа, и эта опасность сегодня особенно актуальна.

«Мы должны отдалить от религий искушение стать орудием для поддержания проявлений национализма, этницизма, популизма. Войны становятся еще более жестокими. Горе тем, кто пытается втянуть Бога в участие в войне!»

Диалог между последователями разных вероисповеданий не ведется лишь из вежливости или во имя терпимости: цель такого диалога – дружба, мир и гармония, разделение духовных и нравственных ценностей в духе истины и любви, подчеркивает в своем послании Святейший Отец.