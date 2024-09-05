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Межрелигиозная встреча в Джакарте (Индонезия, 5 сентября 2024 г.) Межрелигиозная встреча в Джакарте (Индонезия, 5 сентября 2024 г.)  (Vatican Media)
ПАПА РИМСКИЙ

Папа о «туннеле братства»: свет дружбы и гармонии

Утром 5 сентября, накануне посещения мечети Истикляль, Папа Франциск произнёс речь перед входом в подземный «туннель братства».

Оксана Тыниченко – Град Ватикан  

Святейший Отец обратился к собравшимся, подчеркнув важность этого символического места как пространства для диалога и встреч. Он отметил, что, размышляя о туннеле, многие могут представить себе тёмное и пугающее место, особенно если проходить его в одиночестве. Однако «туннель братства» отличается тем, что его озаряет свет, исходящий от людей, от их дружбы, гармонии и взаимной поддержки. Это освещение ведёт всех к конечной цели —свету в конце пути.

Папа выразил благодарность тем, кто трудится над укреплением гармонии, и призвал к осознанию необходимости более братского мира. Он выразил надежду, что общины станут более открытыми для межрелигиозного диалога и станут символом мирного сосуществования, присущего Индонезии.

05 сентября 2024, 09:49

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