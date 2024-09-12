Папа о Сингапуре: мост между культурами и религиями

12 сентября, в рамках официального визита в Сингапур, Папа Франциск посетил Сингапурский национальный университет. В одном из зданий кампуса, в культурном центре, Святейший Отец встретился с представителями политических и религиозных кругов, дипломатическим корпусом, предпринимателями, общественными и культурными деятелями.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Своё обращение Папа начал с благодарности президенту за теплые слова приветствия и выразил признательность за радушный прием в городе-государстве, который является важным местом пересечения множества народов.

Святейший Отец отметил: на любого, кто впервые посещает Сингапур, производит впечатление его современный облик ‒ городской пейзаж, панорама впечатляющих небоскрёбов, что свидетельствует о динамичном развитии сингапурского общества.

Наряду с экономическим успехом возникают новые вызовы, требующие внимания для создания справедливой системы, в которой все, включая тех, кто находится на периферии, участвуют в прогрессе. В этом контексте Святейший Отец выразил признательность за меры, направленные на поддержку уязвимых слоев населения, и подчеркнул важность заботы о бедных, пожилых и рабочих-мигрантах, чей труд стал основой для современного Сингапура.

«Сингапур ‒ это мозаика этносов, культур и религий, живущих вместе в гармонии. ‹…› Взаимное уважение, сотрудничество, диалог и свобода исповедовать свои убеждения в рамках соблюдения общих законов ‒ вот ключевые условия успеха и стабильности Сингапура, которые являются предпосылками для бесконфликтного, упорядоченного, при этом сбалансированного и устойчивого развития».

Папа обратил внимание на вклад Католической Церкви, в развитие Сингапура, особенно в области образования и здравоохранения, отметив самоотверженность миссионеров и местных общин. «Всегда вдохновляемая Евангелием Христа, местная католическая община преуспевает в благотворительной деятельности, внося значительный вклад в гуманитарные усилия и управляя несколькими медицинскими учреждениями и гуманитарными организациями, включая организацию ‘Каритас’». Папа призвал католиков страны продолжать трудиться во имя общего блага, в общении с представителями всех религий и людей доброй воли.

Завершая свою речь, Епископ Рима пожелал Божьей помощи в том, чтобы лидеры Сингапура могли эффективно отвечать на нужды народа и обретать силу и мудрость для великих дел во благо всех. Он благословил Сингапур и выразил пожелание дальнейшего успеха на пути процветания и гармонии.