Папа о миссии вузов: искать истину и расширять горизонты

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

27 сентября, в ходе апостольского визита в Бельгию, Папа Франциск посетил Лёвенский католический университет.

В своей речи, обращённой к академическому сообществу, Святейший Отец затронул важные вопросы, касающиеся роли университетов и научных учреждений в современном мире. Он подчеркнул, что задача любого вуза — не просто передача знаний, но и целостное воспитание, которое помогает человеку осмыслить настоящее и активно формировать будущее.

По словам Папы, университеты обязаны сохранять свою социальную значимость и избегать превращения в замкнутые структуры. Их главная миссия — формирование культуры, рождение новых идей, а главное — содействие поиску истины на службе человеческому прогрессу. Католические университеты призваны вносить существенный вклад, становясь носителями закваски, соли и света Евангелия Иисуса Христа и живой Традиции Церкви, которая всегда остаётся открытой для новых вызовов.

Папа призвал университеты к расширению границ познания, чтобы образование стало живым и актуальным, тесно связанным с реальностью. В качестве примера он вспомнил библейскую историю об Иависе, который, несмотря на трудные обстоятельства своего рождения, молился Богу о том, чтобы Он «расширил его пределы». Эта мольба, по словам Папы, символизирует важную миссию университетов — быть открытым пространством для общества и человека.

Современный мир сталкивается с двумя угрозами: первая — отказ от поиска истины, ведущий к культурной апатии и убеждению, что всё относительно и многое теряет смысл. Вторая угроза — рационализм, ограничивающий реальность рамками материального мира и лишающий человека способности видеть духовное измерение жизни. Эти тенденции сужают горизонты человеческой мысли.

Важно преодолевать эти ограничения через постоянный поиск истины и обращение к Богу о расширении как интеллектуальных, так и духовных границ, подчеркнул Святейший Отец. Человек может понять себя лишь через восприятие своего духовного измерения, которое всегда связано с Богом. Это ключ к раскрытию сущности человеческого бытия и ответ на фундаментальные вопросы о смысле жизни и её цели.

В завершение своей речи Папа выразил благодарность Лёвенскому университету за инициативы, направленные на помощь беженцам, отметив, как культура инклюзивности, сострадания и заботы о нуждающихся расширяет границы общества. Папа призвал учёных и преподавателей быть неутомимыми искателями истины, способными поддерживать и развивать инклюзивную культуру, решая важнейшие проблемы современности.