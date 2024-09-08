Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
ПАПА РИМСКИЙ

Папа: нет – перевооружению, да – встрече народов и культур

София Халходжаева  

Завершая богослужение на стадионе «Сир Джон Гис», Святейший Отец воззвал к Деве Марии, вверив Ей путь Церкви в Папуа – Новой Гвинее и на Соломоновых Островах.

«Пусть Мария-Помощница христиан, Maria Helpim, сопровождает и защищает вас всегда: пусть Она укрепит союз семей, пусть сделает мечты молодых прекрасными и смелыми, пусть поддержит и утешит пожилых, утешит больных и страждущих! С этой земли, благословленной Творцом, я желаю вместе с вами призвать, по заступничеству Пресвятой Марии, дар мира на все народы, особенно для огромного региона, охватывающего Азию, Океанию и Тихий океан. Мир для народов, мир для творения. Нет перевооружению и эксплуатации общего дома! Да – встрече народов и культур, да – гармонии человека с творением! Мария Хелпим, Царица Мира, помоги нам обратиться к Божьим замыслам, которые являются замыслами мира и справедливости для великой семьи всего человечества!» – воззвал Епископ Рима.

В конце воскресного богослужения Папа упомянул о святилище в Лурде, которое пострадало от наводнения. Мощный шторм обрушился на регион Верхних Пиренеев на юго-западе Франции, и проливные дожди привели к тому, что река Гав-де-По, протекающая через Лурд, вышла из берегов в пятницу вечером. Часть святилища была затоплена, а грот Массабьель – закрыт на несколько часов. Сообщений о пострадавших не поступало, и остальная часть святилища остается открытой для посетителей и паломников.

Воскресная Святая Месса и молитва "Ангелус" в Порт-Морсби 8 сентября 2024 г..
Воскресная Святая Месса и молитва "Ангелус" в Порт-Морсби 8 сентября 2024 г..

 

 

08 сентября 2024, 11:20

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

Читать все >

Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.