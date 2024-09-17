Папа – молодёжи: будьте не туристами, а паломниками

Папа Франциск опубликовал Послание на 39-й Всемирный день молодежи: он отмечается ежегодно во всех поместных Церквах на епархиальном уровне. В этом году Всемирный день молодежи будет праздноваться 24 ноября.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В своем послании Святейший Отец продолжает тему, начатую им в прошлом году: тему надежды. «Надеющиеся на Господа пойдут и не утомятся» (ср. Ис 40,31) – гласит тема этого года, взятая из так называемой «Книги утешения» пророка Исайи.

Сегодня, отмечает Папа, мы, подобно народу Израиля в те времена, переживаем драматические события, и часто именно молодежь платит за них самую высокую цену. В этих обстоятельствах пророчество Исайи приобретает особую актуальность, открывая перед нами путь радости и надежды.

Папа выделил из этого пророчества два слова: «путь» и «усталость».

«Наша жизнь – паломничество, странствие, побуждающее выйти за пределы самих себя, странствие в поисках счастья; в особенности же христианская жизнь является паломничеством к Богу, нашему спасению, полноте всякого блага».

Но даже когда мы пускаемся в путь с воодушевлением, рано или поздно приходит усталость: ее может вызвать, например, социальный прессинг, подталкивающий к достижению определенных стандартов в учебе, работе и личной жизни.

Может случиться, что начальный энтузиазм, в том числе когда мы следуем за Христом в браке, в священстве или монашестве, сменяется кризисом, и нам кажется, будто мы идем по пустыне.

«Эти моменты кризиса не являются потерянным или бесполезным временем, они могут стать важной возможностью для роста. Это моменты очищения надежды!»

В такие моменты Господь нас не оставляет, Он всегда дает хлеб, укрепляющий силы, - Евхаристию. Папа цитирует блаженного Карло Акутиса: «Евхаристия – это автотрасса к небесам», - и приглашает молодежь «вновь открыть для себя великий дар Евхаристии».

К усталости часто присоединяется скука, пишет далее Папа. Она приходит, когда мы смотрим на мир из-за монитора, не «пачкая рук» соприкосновением с реальными проблемами, с людьми, с жизнью. «Лучше усталость тех, кто находится в пути, - пишет Папа, - чем скука сидящих у монитора и не желающих никуда идти!».

Парадоксально, но, чтобы бороться с усталостью, не нужно останавливаться и отдыхать. Нужно, скорее, «стать паломниками надежды» и научиться «отдыхать как Иисус и вместе с Иисусом». Отдых – это не только наслаждение компанией друзей, спорт или сон: «Есть отдых более глубокий, отдохновение души, которого многие ищут, но немногие находят, и его можно найти только во Христе». Любая внутренняя усталость может быть преодолена в Господе, сказавшем: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».

Папа призывает молодых людей быть не туристами по жизни, а паломниками, не просто «поверхностно проходить через пространства жизни, не улавливая красоты встреченного, не раскрывая смысла пройденных дорог, замечая краткие мгновения и мимолетные переживания, запечатленные на селфи». Паломник – это тот, кто «всецело погружается в места, которые он встречает на пути, так чтобы они заговорили и стали частью его поиска счастья».

Напомнив, что День молодежи предваряет начало Юбилейного года, Святейший Отец приглашает молодежь воспринимать Юбилей как «момент живой, личной встречи с Господом Иисусом, “Дверью надежды”». Для этого нужны три действия: благодарение, поиск и покаяние.

Папа упоминает о колоннаде Бернини, обрамляющей площадь Святого Петра, сравнивая ее с большим объятием: «Это раскрытые объятия Церкви, нашей матери, которая принимает всех своих детей!». Папа желает молодежи почувствовать в течение предстоящего Святого года объятие милосердного Бога, Его прощение, отпущение «внутренних долгов» и стать таким образом «неустанными миссионерами радости».

Свое послание Папа завершает словами ободрения и надежды:

«Вы все в моем сердце, и я вверяю путь каждого из вас Деве Марии, чтобы вы по ее примеру смогли с терпением и доверием дожидаться того, на что надеетесь, оставаясь в пути как паломники надежды и любви».