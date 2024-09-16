Папа молится о жертвах наводнений в Азии и призывает к миру

После чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 15 сентября Папа Франциск приветствовал многочисленных паломников из разных стран мира. В своем обращении Епископ Рима упомянул о наводнениях во Вьетнаме и Мьянме, о беатификации о. Мойзеса Лиры Серафина, об итальянском Дне в поддержку больных боковым амиотрофическим склерозом. Папа вновь призвал к миру во всем мире.

София Халходжаева

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Святейший Отец выразил духовную близость жителям Вьетнама и Мьянмы, пострадавшим от последствий тайфуна Яги. Ураган вызвал масштабные наводнения и оползни в северной части Вьетнама, что привело к гибели почти 200 человек, 128 жителей до сих пор числятся пропавшими без вести.

«Я молюсь о погибших, раненых и о перемещенных лицах», – сказал Папа. «Да поддержит Господь тех, кто потерял близких и свои дома, и да благословит тех, кто оказывает помощь».

Епископ Рима сообщил о состоявшейся днем ранее в Мексике беатификации о. Мойзеса Лиры Серафина, основателя Конгрегации миссионеров милосердия Марии Непорочной, который скончался в 1950 году. Священник посвятил свою жизнь людям, помогая им продвигаться на пути веры и любви к Господу. «Пусть его апостольское рвение вдохновляет пресвитеров безоговорочно и всесторонне служить духовному благу Народа Божьего», – сказал Папа.

«Не будем забывать о войнах, которые обагряют мир кровью, – продолжил Святейший Отец. – Я думаю о многострадальной Украине, о Мьянме, о Ближнем Востоке. Сколько невинных жертв! Я думаю о матерях, потерявших детей на войне. Сколько молодых жизней оборвалось! Я думаю о Херше Голдберге-Полине, который был найден мертвым в сентябре вместе с пятью другими заложниками в Газе. В ноябре прошлого года я встретил его мать, Рахель, которая покорила меня своей человечностью. Сейчас я духовно нахожусь рядом с ней. Я молюсь о жертвах и мысленно остаюсь рядом со всеми семьями заложников. Да будет положен конец конфликту в Палестине и Израиле! Да прекратится насилие, да утихнет ненависть! Пусть заложники будут освобождены, пусть продолжатся переговоры и будут найдены мирные решения».

Епископ Рима напомнил паломникам, что в воскресенье 15 сентября в Италии отмечается День в поддержку людей, страдающих боковым амиотрофическим склерозом. Папа заверил всех больных и их семьи в молитвенной памяти, а также выразил поддержку исследователям, изучающим этот недуг, и деятельности волонтерских организаций.