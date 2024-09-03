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Ада Миотти Паролин (справа), мать государственного секретаря кардинала Пьетро Паролина (фото из архива) Ада Миотти Паролин (справа), мать государственного секретаря кардинала Пьетро Паролина (фото из архива)  (© altovicentinoonline)
ПАПА РИМСКИЙ

Папа молится о новопреставленной матери кардинала Паролина

Папа Франциск направил телеграмму соболезнований госсекретарю Святейшего Престола кардиналу Пьетро Паролину в связи со смертью его матери, которая скончалась 31 августа в возрасте 96 лет.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Получив известие о кончине Вашей дорогой матери, госпожи Ады, – пишет Святейший Отец, – я духовно присоединяюсь к скорби, которая постигла Вашу семью, и выражаю близость в этот особый момент человеческого страдания. Вверяя дорогого Вам человека милосердию Небесного Отца, подателя жизни, возношу молитвы, дабы Господь принял её в вечную радость, а на всех близких, оплакивающих её уход, я призываю утешение веры в воскресшего Христа и от всего сердца преподаю отеческое благословение».

3 сентября заупокойную Святую Мессу о новопреставленной Аде Миотти Паролин возглавил её сын кардинал в приходской церкви итальянского городка Скьявон, в области Венето.

Кардинал Пьетро Паролин на похоронах своей матери Ады Миотти (Скьявон, 3 сентября 2024 г.)
Кардинал Пьетро Паролин на похоронах своей матери Ады Миотти (Скьявон, 3 сентября 2024 г.)
03 сентября 2024, 12:18

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