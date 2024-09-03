Папа молится о новопреставленной матери кардинала Паролина

Папа Франциск направил телеграмму соболезнований госсекретарю Святейшего Престола кардиналу Пьетро Паролину в связи со смертью его матери, которая скончалась 31 августа в возрасте 96 лет.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Получив известие о кончине Вашей дорогой матери, госпожи Ады, – пишет Святейший Отец, – я духовно присоединяюсь к скорби, которая постигла Вашу семью, и выражаю близость в этот особый момент человеческого страдания. Вверяя дорогого Вам человека милосердию Небесного Отца, подателя жизни, возношу молитвы, дабы Господь принял её в вечную радость, а на всех близких, оплакивающих её уход, я призываю утешение веры в воскресшего Христа и от всего сердца преподаю отеческое благословение».

3 сентября заупокойную Святую Мессу о новопреставленной Аде Миотти Паролин возглавил её сын кардинал в приходской церкви итальянского городка Скьявон, в области Венето.