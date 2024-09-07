Папа: миссия Церкви дерзновенна, красива, исполнена надежды

Утром 7 сентября Папа Франциск в ходе пастырского визита в Папуа-Новую Гвинею встретился с поместным духовенством, монашествующими, семинаристами и пастырскими работниками в святилище Пресвятой Девы Марии ‒ Помощницы христиан, расположенном в городе Порт-Морсби.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

От имени всей Церкви Папуа ‒ Новой Гвинеи и региона Океании Святейшего Отца тепло приветствовал президент поместной епископской конференции монсеньор Отто Сепари.

В своём обращении к верующим Папа Франциск выразил радость по поводу визита в епархиальное святилище, посвящённое Марии ‒ Помощнице христиан, почитаемой местными верующими. Он напомнил, что в 1844 году Пресвятая Богородица вдохновила святого Иоанна Боско на строительство храма в её честь, пообещав, что если он наберётся смелости и начнёт строить эту святыню, то ему будут ниспосланы великие милости. Так и случилось: церковь была построена в итальянском городе Турине, она стала прекрасным центром для распространения Евангелия, обучения молодёжи и благотворительности, ориентиром для многих людей.

Святейший Отец подчеркнул, что святилище Пресвятой Девы Марии ‒ Помощницы христиан в Порт-Морсби, вдохновленное историей святого Иоанна Боско, может послужить символом для всех, особенно в контексте трёх ключевых аспектов христианского и миссионерского пути: смелости в начинаниях, радости бытия и надежды на возрастание.

Папа Франциск на встрече с духовенством Католической Церкви Папуа ‒ Новой Гвинеи и Соломоновых Островов (Порт-Морсби, 7 сентября 2024 г.)

Прежде всего, подчеркнул Папа, появление этого святилища стало возможным благодаря многочисленным смелым начинаниям миссионеров, прибывших в Папуа Новую Гвинею в середине XIX века. Несмотря на многочисленные трудности и неудачи, они не сдавались. С апостольским рвением, вдохновлённые Духом и любовью Христовой, они продолжали проповедовать Евангелие и служить своим братьям и сёстрам, многократно начиная заново и жертвуя собой ради Божьего дела. Христиане не одиноки в своих начинаниях; Господь действует в них и через них, делая их орудиями Своей благодати.

Говоря о втором аспекте христианского и миссионерского пути, Папа Франциск отметил: «Красоту бытия символизируют драгоценные морские раковины, которые украшают алтарь этой церкви и являются знаком процветания. Они напоминают нам, что самое ценное сокровище в глазах Небесного Отца ‒ это мы, собравшиеся вокруг Христа под покровом Девы Марии, духовно соединённые со всеми братьями и сёстрами, которых Господь вверил нам и которые, хотя и не могут быть здесь, воспламенены стремлением, чтобы весь мир узнал Евангелие и разделил с нами его силу и свет».

Папа Франциск на встрече с духовенством Католической Церкви Папуа ‒ Новой Гвинеи и Соломоновых Островов (Порт-Морсби, 7 сентября 2024 г.)

Папа подчеркнул, что наша задача ‒ разделять радость нашей церковной общины, гостеприимного дома из живых камней, соединённых любовью Господа. Служа друг другу, мы показываем, как прекрасно следовать за Иисусом и провозглашать Его Евангелие.

Затрагивая третий аспект христианского пути ‒ надежду на возрастание, Святейший Отец привёл в пример патриархов веры: Авраама, Исаака и Моисея, которые за свою веру получили в дар многочисленное потомство. Это свидетельство веры «побуждает сегодня быть уверенными в плодотворности нашего апостольства, продолжая сеять маленькие семена добра на пажитях мира». «Святой Павел напоминает нам: прорастание того, что мы сеем, ‒ это не наш собственный труд, а дело Господа. Матерь Церковь учит тому же, подчёркивая, что ‒ также и благодаря нашим усилиям ‒ Сам Бог подготавливает пришествие Своего Царства на землю. ‹…› Продолжайте свою миссию в этом направлении как свидетели мужества, красоты и надежды! Я благодарю за ваш труд, благословляю вас от всего сердца и прошу, пожалуйста, не забывайте молиться обо мне», ‒ сказал в конце обращения Папа Франциск.