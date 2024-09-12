Папа: люди - «самая доходная инвестиция» в глазах Бога

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Знание надмевает, а любовь назидает»: эти слова из Первого послания святого апостола Павла к христианам Коринфа, провозглашенные на литургии дня, Папа Франциск взял за основу для проповеди на Святой Мессе в Сингапуре. Богослужение проходило 12 сентября на национальном стадионе; по сообщению местных властей, в нем принимали участие около 50 тысяч человек.

Сразу же обратившись к местным реалиям, Святейший Отец пригласил верных вознести благодарение Богу за Церковь в Сингапуре, столь богатую дарованиями и развивающую диалог с другими конфессиями и религиями.

Отталкиваясь от великолепия города, известного своими архитектурными сооружениями, Папа отметил, что в конечном счете у истоков этих зданий стоят не столько деньги и изобретательность человека, сколько любовь: любовь, которая созидает.

«Нет такого доброго дела, за которым бы не стояли гениальные, сильные, богатые, креативные люди, - но в то же время люди хрупкие, как мы, для которых без любви нет жизни, нет рвения, нет ни мотивации к действию, ни силы для созидания».

«Дорогие братья и сестры, - продолжил Папа, - если в этом мире еще есть что-то хорошее, то лишь потому, что в разных и в бесчисленных обстоятельствах любовь возобладала над ненавистью, солидарность – над равнодушием, щедрость – над эгоизмом». То, что мы видим вокруг, - знак, ведь за каждым делом рук человеческих стоят многочисленные истории любви: без любви мы ничто.

«Вера же еще больше утверждает и просвещает нас в этой убежденности, потому что она гласит, что у истоков нашей способности любить и быть любимыми находится Сам Бог, с сердцем Отца, по желанию Которого мы были приведены к существованию абсолютно бескорыстным образом и Который так же безвозмездно искупил и освободил нас от греха и от смерти смертью и воскресением Своего единородного Сына».

Таким образом, в нашей любви мы видим отражение любви Бога: вот почему любви присуще глубокое уважение ко всем людям независимо от их расы, веры и любой другой вещи, которая нас от них отличает, добавил Папа, сославшись на слова Иоанна Павла II, произнесенные им здесь же, в Сингапуре.

Безусловно, подчеркнул Франциск, самым ценным зданием и самой «доходной» инвестицией в глазах Бога являются люди, возлюбленные чада Отца. Эту любовь Бог приглашает нас проявлять и в нашей жизни, отвечая на нужды бедных, сочувствуя страждущим, предлагая гостеприимство, сохраняя верность в трудных испытаниях, с готовностью прощать и отвечать на богохульство благословением: это и есть ядро Евангелия.

Такую любовь мы найдем во многих святых, и особым образом – в Деве Марии, чье Святейшее имя Церковь воспоминает в этот день, и в святом Франциске Ксаверии, который неоднократно пользовался гостеприимством сингапурской земли. В одном из своих писем святому Игнатию Лойоле и его первым сотоварищам он писал о миссионерском призвании, продиктованном любовью, восклицая: «Вот я, Господи: что повелишь мне делать?».

«Эти слова мы можем отнести и к себе, по его примеру и примеру Марии: “Вот я, Господи: что повелишь мне делать?” - и да сопровождают они нас не только в эти дни, но всегда, постоянно побуждая слушать и с готовностью отвечать на приглашение к любви и к справедливости, по сей день исходящее из безграничной Божьей любви».