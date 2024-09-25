Папа Франциск рассказал, как не попасть в ловушку к дьяволу

Ольга Сакун - Град Ватикан

В битве со злым духом можно победить так, как его победил Иисус в пустыне: Словом Божьим. Папа Франциск подчеркнул это в своем наставлении на общей аудиенции в среду 25 сентября, посвятив его противостоянию дьяволу.

В начале аудиенции было зачитано Евангелие о том, как Иисус «возведен был Духом в пустыню для искушения от диавола» (Мф 4,1). Папа заметил, что инициатива принадлежала не Сатане, а Богу: удаляясь в пустыню, Иисус слушается Святого Духа, а вовсе не попадает в ловушку лукавого. В пустыне Иисус освобождается от Сатаны и теперь может освобождать от Сатаны: в Евангелиях есть немало историй избавления одержимых.

Сегодня, отметил Св. Отец, мы наблюдаем странное отношение к дьяволу: «На определенном культурном уровне считается, что его просто не существует. Это, мол, символ коллективного подсознания или отчужденности, в общем, речь идет о метафоре». Но это и есть главная хитрость лукавого: заставить верить, будто его не существует.

«А ведь наш технологический, секуляризованный мир просто кишит магами, оккультизмом, спиритизмом, астрологами, торговцами заговорами и амулетами и, к сожалению, самыми настоящими сатаническими сектами. Дьявола выгнали через дверь, а он снова вошел, так сказать, через окно. Его выгнали из веры, а он влез через суеверие. Если ты суеверен, ты невольно вступаешь в диалог с дьяволом, а с дьяволом нельзя вести диалог!»

Самое мощное доказательство существования дьявола, продолжил Папа, - это не столько грешники, сколько святые. Именно в жизни святых дьявол вынужден «выйти на свет». В той или иной мере все святые, все великие верующие свидетельствуют о своей борьбе с этой темной силой, и они не были в плену у иллюзий.

С дьяволом, повторил Папа, ни в коем случае нельзя вступать в беседу, но следует осуждать его и прогонять Словом Божьим, как это делал Иисус. Нужно «вознести сердце к Господу и помолиться Богородице», пояснил Папа. Святой апостол Петр рекомендует еще одно средство, в котором Иисус не нуждался, но все мы очень нуждаемся: бодрствование.

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С тех пор как Христос на Кресте навсегда победил «князя мира сего», дьявол, согласно святоотеческому выражению, связан, подобно цепному псу. Мы же должны оставаться на дистанции и не приближаться к нему, когда он пытается приблизиться к нам со своими искушениями против десяти заповедей.

Приводя конкретные примеры, Папа сказал, что современные технологии могут предоставлять не только позитивные ресурсы, но и средства, чтобы попасть в ловушку дьявола. Например, это порнография в Сети: она является «языком дьявола», пояснил Папа Франциск.

Понимание, что дьявол действует в истории, не должно нас обескураживать: в конечном счете, даже если мы попадаем в названную ловушку, нужно с доверием и уверенностью отогнать дьявола, сказав: «Я с Господом».

«Христос победил дьявола и даровал нам Святого Духа, чтобы Его победа стала нашей победой. Само действие врага может обернуться нам во благо, если с Божьей помощью мы направляем его на наше очищение».

Свое наставление Папа закончил словами: «Дьявол хитер, но мы, христиане, Божьей благодатью, еще хитрее».