Папа Франциск: в вере нужна последовательность

Предваряя богородичную молитву Angelus в первый день сентября, Папа Франциск размышлял над Евангелием дня (Мк 7,1-8.14-15.21-23), в котором Господь говорит о чистом и нечистом. Тема эта была весьма близка современникам Иисуса, которые связывали ее в основном с соблюдением обрядов и правил поведения: они избегали любого контакта с предметами или людьми, считающимися нечистыми, и, если это происходило, совершали ритуальное очищение.

София Халходжаева

В те времена чистота и нечистота были почти навязчивой идеей некоторых религиозных людей, пояснил Святейший Отец. Некоторые книжники и фарисеи, строго следящие за соблюдением подобных правил, обвиняли Иисуса в том, что Он позволил ученикам принимать пищу, не омыв рук. Господь же использует этот упрек фарисеев, чтобы поговорить о значении понятия «чистота». По Его словам, чистота связана не с внешними обрядами, а прежде всего с внутренним настроем. Поэтому, чтобы быть чистым, бесполезно многократно омывать руки, если после этого человек затаит в сердце злые чувства, такие как жадность, зависть или гордыню, или злые намерения, такие как обман, воровство, предательство и клевета (см. Мк 7,21-22). Христос предостерегает от фанатичного отношения к обрядам, поскольку оно лишает верующего доброты, человечности, милосердия.

Всё это важно и для современных христиан, подчеркнул Епископ Рима: «Нельзя, например, выйдя со Святой Мессы и, едва переступив порог храма, начать безжалостно сплетничать обо всем и обо всех. Эти сплетни разрушают сердце, разрушают душу. Участник Святой Мессы не может делать такие вещи, это отвратительно! Тот, кто показывает себя благочестивыми в молитве, не может относиться к членам семьи холодно и отстраненно или пренебрегать престарелыми родителями, которые нуждаются в помощи и обществе (см. Мк 7,10-13). Это двойная жизнь, и так нельзя».

Фарисеи поступали именно так, продолжил Папа: чистота, которую они демонстрировали, была исключительно внешней, без доброго, милосердного отношения к другим. В этом случае отношения с Богом сводятся исключительно к внешним жестам, а внутри человек остается невосприимчивым к очищающему действию Божьей благодати, мысля и действуя без любви. Мы созданы для чего-то другого.

Паломники на площади Святого Петра

Завершая размышление, Папа Франциск предложил паломникам задаться вопросами:

«Насколько мы последовательны в своей вере – в жизни Церкви и за ее оградой? Воплощаем ли мы своими чувствами, словами и делами близость и уважение к братьям и сестрам, выражая то, о чем мы просим в молитвах? Давайте подумаем об этом. Да поможет нам Пречистая Матерь Мария сделать нашу жизнь – в искренней и практической любви – жертвой, угодной Богу (см. Рим 12, 1)».