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ПАПА РИМСКИЙ

Папа Франциск: в вере нужна последовательность

Предваряя богородичную молитву Angelus в первый день сентября, Папа Франциск размышлял над Евангелием дня (Мк 7,1-8.14-15.21-23), в котором Господь говорит о чистом и нечистом. Тема эта была весьма близка современникам Иисуса, которые связывали ее в основном с соблюдением обрядов и правил поведения: они избегали любого контакта с предметами или людьми, считающимися нечистыми, и, если это происходило, совершали ритуальное очищение.

София Халходжаева  

В те времена чистота и нечистота были почти навязчивой идеей некоторых религиозных людей, пояснил Святейший Отец. Некоторые книжники и фарисеи, строго следящие за соблюдением подобных правил, обвиняли Иисуса в том, что Он позволил ученикам принимать пищу, не омыв рук. Господь же использует этот упрек фарисеев, чтобы поговорить о значении понятия «чистота». По Его словам, чистота связана не с внешними обрядами, а прежде всего с внутренним настроем. Поэтому, чтобы быть чистым, бесполезно многократно омывать руки, если после этого человек затаит в сердце злые чувства, такие как жадность, зависть или гордыню, или злые намерения, такие как обман, воровство, предательство и клевета (см. Мк 7,21-22). Христос предостерегает от фанатичного отношения к обрядам, поскольку оно лишает верующего доброты, человечности, милосердия.

Всё это важно и для современных христиан, подчеркнул Епископ Рима: «Нельзя, например, выйдя со Святой Мессы и, едва переступив порог храма, начать безжалостно сплетничать обо всем и обо всех. Эти сплетни разрушают сердце, разрушают душу. Участник Святой Мессы не может делать такие вещи, это отвратительно! Тот, кто показывает себя благочестивыми в молитве, не может относиться к членам семьи холодно и отстраненно или пренебрегать престарелыми родителями, которые нуждаются в помощи и обществе (см. Мк 7,10-13). Это двойная жизнь, и так нельзя».

Фарисеи поступали именно так, продолжил Папа: чистота, которую они демонстрировали, была исключительно внешней, без доброго, милосердного отношения к другим. В этом случае отношения с Богом сводятся исключительно к внешним жестам, а внутри человек остается невосприимчивым к очищающему действию Божьей благодати, мысля и действуя без любви. Мы созданы для чего-то другого.

Паломники на площади Святого Петра
Паломники на площади Святого Петра

Завершая размышление, Папа Франциск предложил паломникам задаться вопросами:

«Насколько мы последовательны в своей вере – в жизни Церкви и за ее оградой? Воплощаем ли мы своими чувствами, словами и делами близость и уважение к братьям и сестрам, выражая то, о чем мы просим в молитвах? Давайте подумаем об этом. Да поможет нам Пречистая Матерь Мария сделать нашу жизнь – в искренней и практической любви – жертвой, угодной Богу (см. Рим 12, 1)».

Паломники на площади Святого Петра
Паломники на площади Святого Петра
02 сентября 2024, 10:12

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.