Папа Франциск: молодёжь – надежда Восточного Тимора

Утром 11 сентября в Дили состоялась последняя официальная встреча Папы Франциска перед его отъездом из Восточного Тимора в Сингапур.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В столичном Конгресс-центре три тысячи молодых людей приветствовали Святейшего Отца песнями, танцами и личными свидетельствами. Епископ Рима общался с юными католиками в непринуждённой форме, подчеркнув ценности свободы, ответственности и братства.

В начале беседы Папа задал ребятам неожиданный вопрос: «Чем занимается молодёжь?». Ответы были проникнуты серьёзностью и духовностью, отражая веру, глубоко присущую народу Восточного Тимора. Молодёжь говорила о любви к Богу, о готовности ответить на Его призыв и делиться Словом Божьим. Папа с одобрением согласился, напомнив, что юные поколения должны не только верить, но и «создавать шум». «Вы – основа этого народа, и ваше присутствие наполняет страну жизнью, надеждой и будущим», – отметил Папа, призывая всегда помните о тех, кто самоотверженно строил их нацию: «Не теряйте память о ваших предках». Епископ Рима предостёг молодёжь от таких соблазнов, как алкоголь, наркотики и другие пороки, приносящие лишь кратковременное удовольствие.

Святейший Отец напомнил о важности мечтаний: «Молодой человек, который не мечтает, – уже пенсионер по жизни». Молодёжь находится на пересечении поколений: мудрость стариков должна передаваться молодым, а уважение к старшим – быть неотъемлемой частью жизни.

Встреча Папы Францика с молодёжью Восточного Тимора (11 сентября 2024 г.)

Касаясь героической истории Восточного Тимора, полной веры и примирения, Папа задал вопрос: кто в истории человечества по-настоящему простил и принёс примирение? Молодёжь без колебаний ответила: «Иисус, наш брат, Который хочет, чтобы мы были вместе». Папа продолжил тему примирения, подчеркнув, что оно ведёт к свободе, ответственности и братству. Если человек не может управлять собой, он становится зависимым и лишается свободы, попадая в рабство собственных амбиций.

«Различия должны помогать уважать друг друга, а не делать врагами. Любовь – это служение и примирение», – отметил Святейший Отец, призвав молодёжь отказаться от любых форм буллинга и всегда проявлять уважение к более слабым.

Завершая встречу, Папа заверил всех в молитвенной памяти и – поскольку его паломничество в Тимор-Лешти подошло к концу – от всего сердца благословил народ этой возлюбленной страны, с глубокой благодарностью за оказанный приём.

Встреча Папы Францика с молодёжью Восточного Тимора (11 сентября 2024 г.)