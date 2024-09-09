Папа Франциск: многоязычие – ключ к миру и диалогу

По случаю Международного дня грамотности 2024 года, который проходит в Яунде 9 и10 сентября, Папа Франциск выразил поддержку участникам конференции, организованной ЮНЕСКО совместно с правительством Камеруна.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В послании за подписью госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец отмечает важность этого события для подведения итогов в борьбе с неграмотностью и подчеркивает необходимость дальнейших усилий по развитию образования.

Тема этого года – «Содействие многоязычному образованию: грамотность для взаимопонимания и мира», напоминает Папа Франциск и выражает признательность ЮНЕСКО за вклад в поддержку языкового и культурного многообразия, подчеркивая роль многоязычия в развитии личности. По его словам, владение несколькими языками способствует не только лучшему пониманию и общению, но и развитию аналитического мышления и социализации. Полиглоты легче принимают другие культуры и лучше способны наладить диалог, посредничество и взаимопонимание.

Цитируя Нельсона Манделу, Святейший Отец отмечает, что общение на родном языке человека затрагивает его сердце, что делает его более восприимчивым к диалогу.

«Помочь людям и будущим лидерам овладеть большим числом языков – значит подарить нашему человечеству строителей мостов, способных преодолевать предрассудки, различия, антагонизм и поляризацию, чтобы предпочесть диалог и встречу; это значит дать нашему миру людей, умеющих говорить не только с разумом, но и с сердцем своих собеседников, будь то партнеры или противники».

В послании звучит призыв к политикам, педагогам и общественности ценить грамотность как основу для созидания более образованного, солидарного, мирного и братского общества.

В конце документа Епископ Рима желает успехов всем, кто способствует развитию грамотности и взаимопонимания между народами, и призывает на их дальнейшие труды обилие Божьих милостей и благословений.