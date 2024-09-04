Папа Франциск: мир – это плод справедливости

Утром 4 сентября, в начале апостольской поездки в Индонезию, Папа Франциск нанёс визит президенту страны и встретился с властями, общественными организациями и дипломатическим корпусом.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

На церемонии приветствия во дворце «Истана Мердека» Святейший Отец выразил благодарность президенту Республики за приглашение и пожелал успехов в труде на благо Индонезии – огромного архипелага, объединённого морем и богатым культурным, этническим, языковым и религиозным разнообразием. По словам Папы, различия не только укрепляют единство народа Индонезии, но и служат источником его процветания и величия. В то же время гармония в этом разнообразии достигается лишь тогда, когда каждая этническая и религиозная группа действует в духе братства и стремления к миру.

Святейший Отец подчеркнул важность защиты баланса между культурами и взглядами, и это задача каждого, особенно политиков, которые должны стремиться к гармонии и уважению основных прав человека. Для укрепления мира и поддержания конструктивной гармонии необходимо расширение межрелигиозного диалога, чтобы справиться с экстремизмом и нетерпимостью, устранить предрассудки и создать атмосферу взаимного уважения и доверия. Как отметил Епископ Рима, Католическая Церковь активно участвует в служении общему благу и стремится к сотрудничеству с государственными учреждениями и гражданским обществом для созидания более справедливого и сбалансированного общества.

Папа Франциск сослался на Преамбулу Конституции Индонезии 1945 года, в которой упоминается Всемогущий Бог и важность Его благословения для государства. Основные принципы конституции – единство в многообразии, социальная справедливость и Божественное благословение – вдохновляют и направляют конкретные программы развития страны. Однако в современном мире немало препятствий для развития всеобщего братства, напомнил Папа: в разных регионах мира возникают конфликты, вызванные отсутствием взаимного уважения и желанием доминировать над интересами других. Внутри государств также нарастает напряжённость из-за попыток власти стандартизировать всё и навязывать свои взгляды. К сожалению, в мире часто не хватает приверженности социальной справедливости, и значительная часть населения оказывается на обочине жизни, лишённой средств к достойному существованию. Более того, эту проблему стараются решить «законом смерти», то есть ограничением рождаемости, – самого большого достояния любой страны. В Индонезии, напротив, есть множество многодетных семей. «Продолжайте в том же духе! Это пример для всех стран», – подчеркнул Папа.

Святейший Отец отметил, что иногда люди отвергают роль Божьего благословения, полагаясь лишь на свои силы, но часто сталкиваются с разочарованиями. В других случаях вера в Бога может быть использована для манипуляций, разжигания ненависти и разногласий. Епископ Рима высоко оценил философские принципы, которые побуждают индонезийское государство проявлять мудрость и уравновешенность. Структура государства строится на признании разнообразия и уважении прав всех граждан. Такое общество основано на терпимости и взаимоуважении, что служит основой для справедливости и мира, к которым стремятся индонезийцы, отметил Папа, процитировав слова св. Иоанна Павла II, произнесённые в этом дворце во время визита в 1989 году.

Несмотря на то, что принципы Конституции не всегда были реализованы в полной мере, они остаются надёжными и актуальными. Папа сравнил их с маяком, который указывает верное направление и предупреждает об опасностях. Всеобщее братство и социальная справедливость остаются важными целями, на пути к которым Индонезия продолжает двигаться вперёд.

Святейший Отец напомнил, что «мир – это плод справедливости». Гармония достигается, когда каждый предан общему благу, строя мосты, содействуя соглашениям и объединяя усилия для преодоления любых форм нравственной, экономической и социальной нищеты, способствуя миру и согласию.

«Да благословит Господь Индонезию миром ради будущего, полного надежды. Да благословит вас всех Господь», – воззвал в конце речи Епископ Рима.