Папа Франциск: христианские семьи – носители мира и добра

Папа Франциск направил приветственное послание участникам XVII Национального паломничества семей в защиту семьи, которое проходило 14 сентября в святилищах Помпей и Лорето. В этом году девизом паломничества был отрывок из Евангелия от Иоанна: «Делайте то, что Он вам скажет» (Ин 2,5).

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Это духовное событие стало возможным благодаря совместной работе церковного движения «Обновление в Святом Духе», территориальных прелатур Помпеи и Лорето, Отдела душепопечения о семье Итальянской епископской конференции и Итальянского форума семейных объединений.

В послании, подписанном государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, Святейший Отец выражает благодарность за организацию паломничества, которое объединяет семьи – родителей, детей, бабушек и дедушек – для совместной молитвы. Он также подчеркнул важность данного мероприятия, призвав укреплять семейные узы и молиться о тех, кто сталкивается с трудностями, такими как войны, бедность или другие жизненные проблемы.

Христианские семьи призваны быть орудиями мира и свидетельствовать о красоте совместной жизни, особенно в условиях современного мира, который сталкивается с насилием и разделением, отмечает Папа.

Завершая обращение, Святейший Отец поручает заботливому взору Пресвятой Девы Марии множество семей и призывает Святого Духа, чтобы христианские семьи в Италии, Европе и по всему миру стали носителями мира и добра.