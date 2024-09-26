Папа: евангельские ценности могут угасить ненависть и примирить

Евангелие – это «неиссякаемая сила для личного и социального обновления»: эти слова Папы прозвучали в Люксембурге в Муниципальном дворце (Cercle Cite’), где состоялась первая институциональная встреча в рамках апостольского визита Святейшего Отца.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Речь Папы к представителям властей, общественности и дипломатическому корпусу была настоящим христианским свидетельством: Папа подчеркнул, что он говорит «как Преемник апостола Петра, от имени Церкви», и пригласил «поднять взор, так чтобы повседневная жизнь народов и их правителей была воодушевлена высокими и глубокими духовными ценностями»: «именно эти ценности не позволяют разуму обезуметь», отметил Папа, и именно они не позволяют безответственно вернуться к прошлым ошибкам. В своей речи он несколько раз сослался на историю Люксембурга, который в силу своего географического положения неоднократно был перекрестком важнейших европейских перипетий, пережив в прошлом столетии «вторжение с потерей свободы и независимости».

После окончания Второй мировой войны Люксембург «отличился своими усилиями по строительству единой и солидарной Европы, в которой каждое государстве, большое и малое, наделено своей ролью, оставив наконец позади разделения, противоречия и войны, вызванные остервенелыми национализмами и губительными идеологиями»: идеологии «всегда являются противником демократии».

Сегодня, отметил Папа Франциск, в Люксембурге находятся некоторые европейские институты – Суд Европейского союза, Счетная палата и Европейский инвестиционный банк. Их деятельность, подчеркнул Папа, «должна быть всегда мирной, не будем забывать, что война – это всегда поражение».

«Весьма печально, что сегодня в европейской стране самыми прибыльными инвестициями являются инвестиции в оружейные заводы. Это очень печально».

Папа отметил «солидную демократическую структуру» Люксембурга, в котором большое внимание уделяется достоинству человека и защите его основных свобод:

«Люксембург – это страна с открытыми дверями, прекрасное свидетельство свободы от дискриминации и отвержения».

С сожалением констатировав возрождение вражды и разобщенности в Европе, которые не решаются дипломатическим путем, а превращаются в открытые противостояния, несущие смерть и разрушения, Папа подчеркнул, что «только Евангелие Иисуса Христа в состоянии глубоко преобразить человеческую душу, наделив ее способностью делать добро даже в самых тяжелых обстоятельствах, а также угасить ненависть и примирить конфликтующие стороны». Только благодаря Евангелию можно «вновь обрести симпатию между нациями», убежден Папа Франциск.

«Люксембург может всем показать преимущества мира по сравнению с ужасами войны», - подчеркнул Папа. Вместе с тем он посетовал на низкую рождаемость в этой благополучной стране. Завершая речь, он сослался на девиз своего апостольского путешествия - «Чтобы послужить» - и попросил позволение напомнить предержащим властям, что служение – это главное задание тех, кто наделен высоким дворянским титулом.

«Да снизойдет на Люксембург Божье благословение!» - завершил свое обращение Святейший Отец.