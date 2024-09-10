Папа – духовенству Тимор-Лешти: храните благоухание Христа

Утром 10 сентября Папа Франциск встретился с епископами, священниками, монашествующими, семинаристами и катехизаторами Восточного Тимора. Встреча состоялась в столичном кафедральном соборе Непорочного зачатия, который был освящен в 1989 году св. Иоанном Павлом II во время его визита в страну.

София Халходжаева

В начале обращения Епископ Рима отметил, что, несмотря на отдаленное географическое положение, Восточный Тимор занимает центральное место в Евангелии, которое обращено прежде всего к жителям экзистенциальных окраин, – они центральны для сердца Христа. Упомянув о проблемах поместной Церкви, о которых рассказали монахиня, священник и катехизатор, Папа привел евангельский эпизод, в котором Мария, сестра Лазаря, помазывает ноги Иисуса нардовым драгоценным миром, и весь дом наполняется благоуханием. По словам Святейшего Отца, эта история – о том, что благоухание Христа и Его Евангелия является драгоценным даром, который необходимо хранить и распространять.

Используя метафору сандалового дерева, широко распространенного в этом регионе, Епископ Рима призвал духовенство и мирян Восточного Тимора постоянно возвращаться к истокам веры, всегда помня, что они являются «благоуханием Христа» в Тимор-Лешти.

Мы приняли жизнь Бога через Его Сына Иисуса, Который умер ради нас и подарил нам Святого Духа, подчеркнул Папа; мы были помазаны елеем радости, и апостол Павел пишет: «Мы Христово благоухание Богу». Но это благоухание предназначено не для личного пользования, а «для помазания ног Христа, для благовестия и служения бедным», отметил Святейший Отец. Поместная Церковь должна неустанно питать пламя веры, углублять познания в христианском учении, стремиться к зрелости в духовном, катехизическом и богословском плане; её призвание – возвещать Евангелие в собственной культуре и в то же время очищать ее от «архаичных и порой суеверных практик и традиций», которые могут противоречить христианскому учению.

Папа Франциск на встрече с духовенством Тимор-Лешти (Дили, 10 сентября 2024 г.)

Папа упомянул о некоторых аспектах культуры Восточного Тимора, таких как вера в воскресение и уважение к душам умерших, и подчеркнул, что все это «следует всегда очищать в свете Евангелия и учительства Церкви». «Каждая культура и социальная группа нуждается в очищении и росте (EG, 69)», – напомнил Епископ Рима.

Церковь существует для того, чтобы благовествовать, продолжил Папа, и христиане призваны нести другим тонкое благоухание жизни, отвечающей евангельским заветам. Чтобы помазать ноги Иисуса, Мария из Вифании разбила сосуд, содержавший нардовое миро. Так же и мы должны иметь мужество «разбить» наш сосуд, нашу оболочку, которая закрывает от мира: евангелизация жива, когда религия не используется в частных интересах.

Папа Франциск на встрече с духовенством Тимор-Лешти (Дили, 10 сентября 2024 г.)

Благовестие в стране, «уходящей корнями в долгую христианскую историю», нуждается в новом импульсе к евангелизации, чтобы благоухание Евангелия способствовало примирению, миру, состраданию и справедливости после многолетней войны. Благоухание Евангелия – это благоухание сострадания, «которое помогает бедным встать на ноги», и оно должно распространяться для борьбы с социальными недугами, поражающими общество Восточного Тимора, такими как насилие, алкоголизм и неуважение к достоинству женщин: «Евангелие Иисуса способно породить новое общество». Для этого Тимор-Лешти нуждается в «воодушевлённых, подготовленных и креативных» пресвитерах, монашествующих и катехизаторах.

Папа Франциск призвал поместных священников служить со смирением и не использовать свою роль для личной выгоды или социального престижа: «Вы должны всегда благословлять и утешать; всегда быть служителями сострадания и знаком Божьего милосердия».

В конце обращения Святейший Отец призвал Церковь Тимор-Лешти не падать духом перед лицом проблем, ибо «Господь знает, как позаботиться о тех, кого Он призвал и послал на Свою миссию».