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ПАПА РИМСКИЙ

Папа: братство рассеивает тьму ненависти и войны

В ходе общей аудиенции утром 18 сентября Папа Франциск сделал обзор своего апостольского визита в страны Юго-Восточной Азии и Океании, самой длительной международной поездки понтификата.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Напомнив о первом визите Папы Павла VI в этот регион в 1970 году, Святейший Отец возблагодарил Бога за возможность – хотя бы в пожилом возрасте – совершить далёкое путешествие, о котором он мечтал ещё в молодости. После этого визита стало очевидно, что общество воспринимает Церковь через призму евроцентризма, однако Церковь гораздо шире и живее, чем многие себе представляют. Епископ Рима был особенно впечатлён встречами с местными общинами, где он заметил рост веры, основанной не на прозелитизме, а на «притяжении».

Говоря об Индонезии, Святейший Отец подчеркнул динамику местной католической общины, несмотря на её малочисленность. Ключевыми словами визита стали «вера, братство, сострадание», которые помогают верующим свидетельствовать о Христе и взаимодействовать с другими религиозными традициями. Именно братство является ответом на антицивилизацию, ненависть и войны. Епископ Рима выразил восхищение примером гармоничного добрососедства христианской и мусульманской общин в Джакарте.

В отношении Папуа – Новой Гвинеи Папа отметил, что местная Церковь является образцом миссионерской деятельности, где особую роль играют катехизаторы. Его сердце радовалось встречам с миссионерами и молодыми людьми, в которых он увидел будущее, основанное на братстве и заботе о природе, – будущее, свободное от племенного насилия, экономического и идеологического колониализма.

Паломники на площади Святого Петра (18 сентября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (18 сентября 2024 г.)

В Восточном Тиморе он был поражён молодостью Церкви и красотой умудрённого, жизнерадостного народа, который учит детей улыбаться. Папа отметил вклад поместной Церкви в процесс обретения независимости и примирения, чему помогает связь между верой и культурой.  

Последним этапом продолжительной поездки стал Сингапур: в этом городе-государстве христианское меньшинство способствует гармонии и братству между этническими группами, культурами и религиями. Несмотря на экономическое процветание, христианская община поражает своей динамикой: её члены являются свидетелями надежды, превосходящей материальные блага. В каждой из этих четырёх стран, по словам Святейшего Отца, он пережил встречу с живой Церковью.

Епископ Рима поблагодарил и благословил народы, встреченные на этом пути, гражданские и церковные власти, которые принимали его с теплом и любовью, и преподал апостольское благословение тысячам паломников на площади Святого Петра.

Общая аудиенция на площади Святого Петра (18 сентября 2024 г.)
Общая аудиенция на площади Святого Петра (18 сентября 2024 г.)
18 сентября 2024, 11:29

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