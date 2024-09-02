Папа: Бог всегда прислушивается к голосу невинных

Украина, сектор Газа, Буркина-Фасо – об этих регионах, охваченных насилием, напомнил Святейший Отец после молитвы Angelus 1 сентября, призывая к миру и обеспечению безопасности. Во Всемирный день молитвы о защите Божьего творения Папа заявил, что стоны израненной Земли становятся все более тревожными и требуют решительных действий.

София Халходжаева

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Приветствуя паломников, собравшихся на площади Святого Петра для чтения богородичной молитвы, Епископ Рима сообщил о том, что в Шаштине (Словакия) был причислен к лику блаженных Ян Гавлик, семинарист Конгрегации миссионеров, основанной святым Викентием де Полем. Этот молодой человек был убит в 1965 году, во время гонений на Церковь со стороны режима тогдашней Чехословакии. «Пусть его упорство в свидетельстве о вере во Христа послужит ободрением для тех, кто и сегодня проходит через подобные испытания», – сказал Папа.

Далее Святейший Отец упомянул о террористическом акте, произошедшем 24 августа в муниципалитете Барсалохо в Буркина-Фасо. В результате жестокого насилия погибли сотни людей, в том числе женщины и дети, и многие получили ранения. «Осуждая эти отвратительные нападения на человеческую жизнь, я выражаю сочувствие всему народу и искренние соболезнования семьям погибших, – сказал Папа. – Пресвятая Дева Мария да поможет возлюбленному народу Буркина-Фасо восстановить мир и безопасность».

Епископ Рима заверил в молитвах о жертвах несчастного случая в святилище Носса-Сеньора-да-Консейкан (Богородицы Непорочного Зачатия) в бразильском городе Ресифи: «Пусть Воскресший Господь утешит пострадавших и их семьи».

Святейший Отец выразил духовную близость жителям Украины, серьезно пострадавшим от российских атак на энергетическую инфраструктуру страны. В результате взрывов погибли и получили ранения многие люди, а более миллиона человек остались без электричества и воды. «Будем помнить, что Бог всегда слышит голос невинных и не остается равнодушным к их страданиям!», – подчеркнул Папа.

Обращаясь к паломникам, Епископ Рима с тревогой упомянул о конфликте на Святой Земле, «который грозит распространиться на другие палестинские города». Папа Франциск призвал не прерывать переговоры, немедленно прекратить огонь, освободить заложников и оказать помощь жителям Газы, где распространяются многие болезни, в том числе полиомиелит. «Да воцарится мир на Святой Земле, да воцарится мир в Иерусалиме! Пусть Святой град станет местом встречи, где христиане, иудеи и мусульмане чувствуют себя уважаемыми и желанными гостями, и где никто не ставит под сомнение статус-кво в их священных местах», – призвал Папа.

Паломники на площади Святого Петра

Напомнив, что 1 сентября отмечается Всемирный день молитвы о защите Божьего творения, Святейший Отец выразил надежду, что «все мы – учреждения, ассоциации, семьи и каждый человек в отдельности – возьмем на себя конкретные обязательства по защите общего дома. Стоны израненной Земли становятся все более тревожными и требуют решительных и немедленных действий».

В конце встречи Папа сообщил о своей предстоящей апостольской поездке, которая начнется вечером второго сентября. «Завтра я отправлюсь в апостольское путешествие по некоторым странам Азии и Океании. Пожалуйста, молитесь о плодах этого путешествия!», – попросил верующих Епископ Рима.