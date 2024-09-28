Как возвещать Евангелие там, где о нём не хотят слышать

Ольга Сакун - Град Ватикан

Евангелизация, радость и милосердие: эти три ключевых слова Папа Франциск предложил католикам Бельгии в ответ на их вопросы, прозвучавшие в ходе встречи в брюссельском соборе Святейшего Сердца в Келькенберге и так или иначе связанные с вызовами современности, с тем, как возвещать Евангелие в новых условиях.

Папа подчеркнул, что кризис веры на Западе побуждает «возвратиться к самому существенному, то есть к Евангелию».

«Мы перешли от христианства, помещенного в гостеприимные социальные рамки, к христианству меньшинства, или, лучше сказать, свидетельства»: это требует «церковного обращения», новых моделей и новых языков веры, так чтобы они по-настоящему служили евангелизации.

В особенности это мужество перемен необходимо священникам: сегодня они призваны не ограничиваться сохранением наследия веры или управлением, но стать «пастырями, горячо любящими Иисуса Христа и внимательными к проявлениям потребности в Евангелии».

Святейший Отец отметил, что в Церкви должно быть пространство для всех без исключения, но никто при этом не должен быть ксерокопией другого: важно найти гармонию в разнообразии.

Вернуться к Евангелию означает также размышлять, каким образом передавать его обществу, которое больше не желает его слушать или отдалилось от веры.

Евангелизацию должна сопровождать радость: речь идет не о чем-то сиюминутном, но о подлинной радости, укрепляющей на пути даже в самые мрачные и болезненные моменты, потому что эта радость приходит свыше, от Бога.

Говоря о милосердии, Папа остановился на безграничности Божьего милосердия: Бог «никогда не лишает нас Своей любви».

«Перед лицом опыта зла это иногда может показаться несправедливым, потому что мы просто-напросто применяем земное правосудие, которое гласит: тот, кто ошибся, должен за это расплатиться. Однако Божья справедливость идет дальше: тот, кто ошибся, призван исправить свои ошибки, но для исцеления сердца нуждается в милосердной любви Бога».

Все могут оступиться, но никто не потерян навсегда, сказал Папа и в конце своей речи сослался на картину бельгийского художника Рене Магритта «Акт веры»:

«Этот образ я вам оставляю в качестве символа Церкви, которая никогда не закрывает двери, всем предоставляет вход в бесконечность и умеет смотреть за свои пределы. Вот Церковь, которая евангелизирует, живет в радости Евангелия и практикует милосердие».