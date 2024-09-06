Из Индонезии Папа направился в Папуа – Новую Гвинею

6 сентября Папа Франциск завершил первую часть апостольского визита по странам Юго-Восточной Азии и Океании.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В 10.37 утра по местному времени самолет индонезийской национальной авиакомпании со Святейшим Отцом на борту вылетел из международного аэропорта Джакарты и направился в Папуа – Новую Гвинею.

После шестичасового перелёта Епископ Рима примет участие в приветственной церемонии в столичном аэропорту Порт-Морсби, а затем направится в резиденцию апостольской нунциатуры.

На следующий день, в субботу 7 сентября, пройдёт ряд мероприятий: встреча с генерал-губернатором в Доме правительства, а также с представителями властей и общественных организаций в APEC Haus. Во второй половине дня Святейший Отец навестит детей в профессионально-техническом училище Caritas. Заключительным моментом дня станет встреча с духовенством Папуа – Новой Гвинеи и Соломоновых Островов, с местными катехизаторами и богопосвященными лицами. Она состоится в святилище Пресвятой Девы Марии – Помощницы христиан.